Spavärdinna Varannan helg till Vana Spa Kiruna
2025-12-14
Vill du vara med och skapa en extraordinär gästupplevelse i en miljö som inte liknar något annat? Nu söker vi dig som vill jobba varannan helg på Vana Spa Kiruna!
Hos oss står service i världsklass i centrum. Som en del av vårt team är du med och formar varje gästs upplevelse - från det första mötet till ett avkopplande avslut i vår spaavdelning. Här arbetar du i en vacker och inspirerande miljö där ditt bemötande verkligen gör skillnad.
Vem vi söker: Vi söker dig som är varm, serviceinriktad och som brinner för att få andra att må bra. Du är lösningsorienterad, trygg i stressiga situationer och tar gärna ansvar när det behövs. Vi prioriterar kandidater med stark lagkänsla - personer som stöttar sina kollegor och som kan tänka sig att hoppa in vid sjukdom eller arbeta extra vid behov.
I spa-receptionen är kommunikation en viktig del av rollen, och du behöver därför kunna uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska. Tidigare erfarenhet från service, reception, spa eller hotell är meriterande, men inte ett krav.
För att söka denna tjänst behöver du vara minst 18 år.
Arbetstid: Arbetstiderna är förlagda till varannan helg och schemat består av växlande öppnings- och stängningspass. Perfekt för dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller bara vill jobba extra i en miljö som ger energi! Möjlighet finns att även arbeta extra under vardagarskvällar.
Plats: Vana Spa Kiruna, Elite Hotel Frost Frågor? Kontakta vår spachef Ebba Ljungqvist på ebba.ljungqvist@elite.se
Känner du att det här är du? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att få lära känna dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Henrik Carlsson henrik.carlsson@elite.se 010-5832052 Jobbnummer
9643246