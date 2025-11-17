Spavärd & Aktivitetsledare eller Terapeut/Massör - Varannan helg
Billingehus Hotel & Möte AB / Hälsojobb / Skövde
2025-11-17
Billingehus är destinationen med själ och hjärta som rymmer hela livet i ett hus. Med rum för boende, möten, restauranger, barer, bad, bastur och återhämtning erbjuder vi en fristad för rekreation, oförglömliga nöjen och spännande aktiviteter. Utanför knuten väntar ett berg av upplevelser året runt, med bland annat längdskidåkning, cykling och vandring.
Om Earth Spa & Elevation Spa
I vårt spa kan du fylla på med energi från grunden.
I vårt spa kan du fylla på med energi från grunden.

När du vill koppla av efter en aktiv dag ute, låta stressen rinna av eller bara vill rå om dig själv. Högst upp på Billingen väntar en unik och grundande spaupplevelse med varma och kalla bad, wellness och sköna behandlingar. Med naturliga ingredienser och helande upplevelser som skapar balans mellan kropp och sinne, vila och rörelse. Som en del av vårt team skapar du minnesvärda stunder för våra gäster och bidrar till att göra Billingehus till en destination för hälsa och välbefinnande.
Vi söker engagerade individer som älskar att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster i en avslappnande och fridfull miljö.
Som spavärd på vårt spa välkomnar du våra gäster vid vår spareception med introduktion och värdskap. Arbetsuppgifterna inkluderar skötseln av vår spaanläggning och administration i vårt boknings- och kassasystem.
Rollen innefattar även att du leder våra gäster och besökare i olika klasser och aktivitetspass och/eller utförande av kropps- och ansikts-/hudvårdsbehandlingar på vår behandlingsavdelning.
Rollens arbetstider är varierande men denna tjänst gäller varannan helg samt extra vid behov.
Om dig
Du är utbildad och diplomerad massör eller hudterapeut med omfattande erfarenhet av kroppsbehandlingar.
eller
Du är utbildad samt har erfarenhet som aktivitetsledare inom exempelvis yoga, qigong, meditation och/eller styrketräning.
Tidigare erfarenhet av receptionsarbete eller liknande, med nära kundkontakt, är av stort värde.
Du har goda färdigheter i att hantera datorsystem.
Det är meriterande med erfarenhet av att leda olika klasser och aktivitetspass eller har flera års erfarenhet av att utföra behandlingar.
Du är noggrann, har en positiv inställning och en utpräglad förmåga att samarbeta. Att trivas i en dynamisk arbetsmiljö och att sträva efter att överträffa gästernas förväntningar är viktiga egenskaper för denna roll.
LOTUS HOTEL GROUP
Billingehus är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
Timlön
