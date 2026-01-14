Spaterapeut till Fjällnäs Est. 1882 Vinter 2025/2026
2026-01-14
Mii Gullo Spa - Vinter 2025/2026 - Välkommen till oss i Fjällnäs och upplev jobb och vandring i en unik natur!
Vi söker dig som är utbildad Spaterapeut eller Massageterapeut. Här på vårt prisbelönta spa vill vi ge våra gäster bästa möjliga avkopplingen. Tjänsten innebär, förutom behandlingar, även andra dagliga rutiner på ett spa; försäljning av produkter, svara i telefon, göra bokningar och ta hand om vår relax samt lättare städning. Dessutom finns en helfjällvärld att upptäcka på lediga dagar.
Tjänstens längd är från januari 2026 fram till slutet av april 2026. Tjänstegrad är 80 - 100% eft4er överenskommelse. Möjlighet till förlängning kan finnas inklusive tillsvidareanställning. Tider kan justeras i samband med avtal.
På Fjällnäs fokuserar vi på gästupplevelsen och vi vill hellre berätta än att informera; i samtal med gäster och de vi arbetar tillsammans med. Här arbetar vi nära varandra med det gemensamma målet; att skapa en unik och exklusiv upplevelse för våra gäster.
Vi hoppas att Du är en person som:
• Har genuint intresse för människor och deras välmående
• Har god kunskap och förståelse för spa verksamhet
• Vill utveckla dig själv
• Vill och kan ta ansvar
• Gillar mötet med olika typer av människor
• Förstår att samarbete skapar värde för gästen och för dig själv
• Har en önskan om att leva och arbeta nära naturen i en unik och exklusiv vildmark
• Har en förståelse och intresse av välmående, hälsa för oss som arbetar likväl för gäster.
Vi ser att du har dessa kvalifikationer och erfarenheter samt kan styrka dessa med referenser.
• Färdig och godkänd massage och/eller spaterapeut
• Behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
• En förmåga att tillgodogöra människors önskan om en fantastisk upplevelse Är du en person som är positiv, ordningsam och ansvarsfull med stort engagemang för människor? På Fjällnäs fokuserar vi på gästupplevelsen och vi vill hellre berätta än att informera; i samtal med gäster och kollegor. Här arbetar vi nära varandra med det gemensamma målet; att skapa en unik och exklusiv upplevelse för våra gäster.
Fjällnäs är medlemmar i Visita vilket betyder att vi som arbetsgivare och du som arbetstagare har en trygghet i ett "schysst avtal".
Personalboende på platsen kan eventuellt ordnas. Här finns till exempel andra roliga och trevliga kollegor, fritt WIFI och enastående utsikt över fjällsjön och fjället. Vi rekommenderar också att man ger sig ut på fjället och upplever vår natur.
OBS. Ansök endast om du har möjligheten och utbildning att jobba med oss på ett av fjällvärldens bästa spa:n. Vi ber er notera att arbetet kommer med största sannolikhet kräva flytt för denna period. Ansökningar som saknar angivna kvalifikationer kommer vi ej intervjua. Om ni ej har kvalifikationer, enligt information i annons kommer ansökan tyvärr ej behandlas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Bästa Hälsningar - Vi på Fjällnäs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: work@fjallnas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massörer/Spa- och kurterapeut". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fjällnäs Drift AB
(org.nr 556687-5331), http://www.fjallnas.se
Malmagsvägen 33 (visa karta
)
846 98 TÄNNDALEN Arbetsplats
Fjällnäs Resort AB Kontakt
Spa Manager
Caroline Kuljunlahti caroline@fjallnas.se Jobbnummer
9683789