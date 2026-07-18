Spaterapeut Eller Hudterapeut Sökes Till Växande Klinik Salong Belle Jkpg
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2026-07-18
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Spaterapeut eller Hudterapeut sökes till växande klinik Salong Belle Jönköping
Vill du bli en del av ett engagerat team i en modern och växande skönhetsklinik?
Salong Belle i Jönköping söker nu en Spaterapeut eller Hudterapeut som brinner för skönhet, service och att ge varje kund en förstklassig upplevelse.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med ett härligt team av skönhetsspecialister. Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom hudvård, skönhet och välmående, och vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
Är utbildad spaterapeut eller auktoriserad hudterapeut.
Har ett stort intresse för hudvård, skönhet och kundservice.
Är positiv, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende hos kunder.
Tycker om att bidra till salongens marknadsföring genom att medverka i innehåll för sociala medier.
Meriterande
Erfarenhet av ansiktsbehandlingar, massage eller avancerad hudvård.
Erfarenhet av försäljning av hudvårdsprodukter.
Vi erbjuder
En modern och väletablerad salong med ett växande kundunderlag.
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling.
Ett inspirerande arbetsklimat med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas långsiktigt.
Placering: Jönköping
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss redan idag. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Salong Belle, där skönhet, kvalitet och kundupplevelse står i fokus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: laura@salongbelle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spa/Hudterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beauty By L&c Jkpg AB
(org.nr 559260-0679)
Östra Storgatan 50 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Kontakt
Laura Igemark laura@salongbelle.se 076-0100484 Jobbnummer
10005908