Spansktalande kredithandläggare/kundservicemedarbetare till Lea bank
Nu söker vi dig som vill vara en del av Lea banks fortsatta etablering i Göteborg!
Lea bank är en bank med innovativa och användarvänliga lösningar för finansiering, betalning och sparande. Banken erbjuder en heldigital tjänst i syfte att underlätta för kunderna att hantera sina ekonomiska ärenden. Med digitala låneprocesser, enkla och användarvänliga produkter har Lea bank tagit en tydlig position på den nordiska marknaden och har i dagsläget verksamhet på 4 marknader i Norge, Finland, Sverige och Spanien. I rollen kommer du främst att arbeta mot spanska marknaden. Det är därför avgörande för tjänsten att du talar spanska och svenska eller engelska.
Om rollen
Som kredithandläggare och kundservicemedarbetare på banken kommer du att ha en varierad och dynamisk arbetsdag där du balanserar kundservice med regelefterlevnad och riskhantering. Du kommer att arbeta brett inom banken och samverka med olika avdelningar, från kreditbedömning och kundhantering till operativa uppgifter och rapportering. Du kommer att besvara frågor via telefon, e-post och chatt, samt hantera diverse banktjänster och ärenden. Din insats bidrar direkt till att skapa en smidig och positiv kundupplevelse.
Omfattningen av tjänsten är 100%, måndag-fredag, dagtid och du utgår från Lea banks kontor i centrala Göteborg. Du kommer att påbörja din nya roll med en utbildning för att kunna skapa dig rätt förutsättningar för att lyckas i din roll och utvecklas på ditt nya arbete. Start augusti.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Behandling av kreditansökningar/lån.
Samla in dokumentation och utföra kundkännedom vid onboarding av kunder (PEP, penningtvätt, bedrägeri).
Hantera kundförfrågningar i flera olika kanaler som mail, chatt och telefon.
Säkerställa en bra dialog med bankens olika samarbetspartners.
Vi söker dig som:
Har en stark känsla för service och vill skapa goda långsiktiga relationer med dina kunder.
Är resultatorienterad med ett intresse för försäljning.
Har en god kommunikativ förmåga och är van vid att arbeta med både telefon och digitala kanaler.
Är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i ett stundtals högt arbetstempo.
Har tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning, gärna inom bank, försäkring eller inom servicebranschen.
Talar och skriver obehindrat på spanska och engelska/svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av banksektorn eller liknande bransch.
Kunskap om finansiella produkter och tjänster.
Erfarenhet av CRM-system och digitala kundserviceverktyg.
Kunskap om kreditkort och lån.
Som konsult går du ut på uppdrag hos vår kund och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver extra kompetens. Du får möjlighet att bidra med dina erfarenheter och samtidigt utveckla och bredda din egen kompetens från olika arbetsplatser. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare och ibland finns även möjlighet att bli överrekryterad till kundföretaget. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och personalförmåner.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får en trygg, hållbar och kompetensdriven arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du tilldelas även en branschkunnig Talent Consultant Manager på Amendo som du som konsult alltid kan vända dig till. Vidare ser vi också till att du får en såväl spännande som långsiktig utveckling i din konsultroll.
Som konsult hos oss på Amendo får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag, men även ta del av såväl deals som rabatter på tjänster och varor som vi tror skapar mervärde i livet - såsom hjälp i hemmet, träningsaktiviteter och upplevelser.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant Manager Lina Johansson, lina.johansson@amendo.se
Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
