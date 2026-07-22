Spansk personliga assistenter till ung tjej i Göteborg

Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-07-22


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Publiceringsdatum
2026-07-22

Om företaget
Optimal Assistans i Göteborg AB startades 2005.
Som personlig assistent hos oss på Optimal Assistans får du tillgång till kompetensutveckling, du har också nära kontakt med din närmaste chef och en trygg arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal med Fremia-kommunal samt erbjuder friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som:
• Kan jobba 5 dagar per vecka
• Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gärna arbetat med Autism
Nu söker vi personliga assistenter till en ung tjej
Spanska och svenska språk nödvändigt
Vi söker en glad, utåtriktad kvinna i 25-45 årsåldern ( kundens önskemål)
Du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vården
Du tycker om utmaning och kan arbeta efter rutiner men kan också ta självständiga beslut utefter situation utifrån kundens behov och önskemål.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag

Varmt välkommen att söka denna tjänst och bifoga ditt CV samt ett personligt brev.
Ange följande referens när du ansöker: Spansk talande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@optimalassistans.org

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spansk talande assistent".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Optimal Assistans i Göteborg AB (org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org
Lotsgatan 1 (visa karta)
414 58  GÖTEBORG

Kontakt
Verksamhetsansvarig
Monika Y Wassberg
jobb@optimalassistans.org

Jobbnummer
10008948

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