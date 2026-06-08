Spännande Utmaning För Dig Som Sjuksköterska, Välkommen Till Kava
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-06-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Hos oss på Östersunds sjukhus får du arbeta på en dynamisk avdelning där vi tar emot kirurgiska patienter med utökat vårdbehov.
På kirurgavdelning 3, KAVA, arbetar vi utifrån ett koncept där teamarbete, hög läkarnärvaro, patientdelaktighet och kontinuerlig kompetensutveckling är centralt. Vi arbetar även med behovsstyrd vårdplanering, daglig styrning och ett starkt fokus på kvalitet i vården.
Östersunds sjukhus är det enda akutsjukhuset i Region Jämtland Härjedalen - vi tar emot patienter från hela regionen och ansvarar för både invånare och många besökare under sommar och vinter. Det gör arbetet varierat, meningsfullt och utmanande.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på KAVA får du en viktig roll i den akuta kirurgiska vårdkedjan. Du möter patienter som kommer in via akutmottagningen för utredning, övervakning och behandling - ofta med komplexa tillstånd och snabbt föränderliga vårdbehov.
Arbetet är varierat, tempofyllt och meningsfullt. Du ansvarar för övervakning, läkemedelshantering, dokumentation och att samordna insatser kring patientens vård. Tillsammans med undersköterskor, läkare och andra yrkesprofessioner är du en central del av ett tryggt och erfaret team som har patienten i fokus.
Vi arbetar tvärprofessionellt tillsammans med bland annat vårdplaneringssjuksköterskor, apotekare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och medicinska sekreterare. På plats finns också en ledningssjuksköterska som stöttar och organiserar arbetet under dagen, sam en enhetskoordinator som hanterar administrativa delar som transportbeställningar, vårdplatsfördelning och telefoni.
Vårdtiden varierar från något dygn till flera - beroende på patientens tillstånd. Du kommer att få jobba och bidra i det akuta omhändertagandet.
Hos oss får du:
• Arbeta nära patienterna i en avdelning där kliniskt omdöme och god omvårdnad är avgörande
• En trygg introduktion i 6 veckor samt med auskultation inom kirurgområdet, så du lär känna hela flödet
• Vara en del av en arbetsgrupp som värdesätter kvalitet, utveckling samt glädje i vardagenKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för trauma - och kirurgisk akut vård, men du är lika välkommen som ny i yrket och redo att kasta dig in i något nytt!
Har du ett skarpt kliniskt öga, ett lugnt huvud i snabba lägen och ett hjärta för teamarbete? Då kommer du trivas hos oss! Du är en person som gillar att kommunicera, samarbete och ta ansvar - och som dessutom gärna bjuder ett skratt mitt i allvaret.
Hos oss ser vi det meriterande om du har vidareutbildning inom kirurgisk omvårdnad, men vi vet också att kompetens växer över tid. Därför erbjuder vi goda möjligheter till utveckling - bland annat möjlighet till specialistutbildning med studielön.
Och viktigast av allt: du vill vara med och göra skillnad - varje dag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 Kontakt
Sjuksköterska
Michaela Groth michaela.groth@regionjh.se Jobbnummer
9951477