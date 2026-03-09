Spännande Utmaning För Dig Som Sjuksköterska - Välkommen Till Kava!
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 / Sjuksköterskejobb / Östersund
2026-03-09
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 i Östersund
Nu har vi startat våra nya övervakningsplatser på kirurgiska akutvårdavdelningen (KAVA) - och vi söker dig som vill vara med och forma framtidens akutsjukvård!
Hos oss på Östersunds sjukhus får du arbeta på en dynamisk avdelning där vi tar emot kirurgiska patienter med utökat vårdbehov.
På kirurgavdelning 3, KAVA, arbetar vi utifrån ett koncept där teamarbete, hög läkarnärvaro, patientdelaktighet och kontinuerlig kompetensutveckling är centralt. Vi arbetar även med behovsstyrd vårdplanering, daglig styrning och ett starkt fokus på kvalitet i vården.
Östersunds sjukhus är det enda akutsjukhuset i Region Jämtland Härjedalen - vi tar emot patienter från hela regionen och ansvarar för både invånare och många besökare under sommar och vinter. Det gör arbetet varierat, meningsfullt och utmanande.
Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du verkligen gör skillnad - i en region som erbjuder aktivt friluftsliv, fjällnära natur och ett gott liv på både och utanför arbetet, ett liv med guldkant. Funderar du på att flytta hit? Vi hjälper gärna till med bostad!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på KAVA får du en viktig roll i den akuta kirurgiska vårdkedjan. Du möter patienter som kommer in via akutmottagningen för utredning, övervakning och behandling - ofta med komplexa tillstånd och snabbt föränderliga vårdbehov.
Arbetet är varierat, tempofyllt och meningsfullt. Du ansvarar för övervakning, läkemedelshantering, dokumentation och att samordna insatser kring patientens vård. Tillsammans med undersköterskor, läkare och andra yrkesprofessioner är du en central del av ett tryggt och erfaret team som har patienten i fokus.
Vi arbetar tvärprofessionellt tillsammans med bland annat vårdplaneringssjuksköterskor, apotekare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och medicinska sekreterare. På plats finns också en ledningssjuksköterska som stöttar och organiserar arbetet under dagen, sam en enhetskoordinator som hanterar administrativa delar som transportbeställningar, vårdplatsfördelning och telefoni.
Vårdtiden varierar från något dygn till flera - beroende på patientens tillstånd. Du kommer att få jobba och bidra i det akuta omhändertagandet.
Hos oss får du:
* Arbeta nära patienterna i en avdelning där kliniskt omdöme och god omvårdnad är avgörande
* En trygg introduktion i 6 veckor samt med auskultation inom kirurgområdet, så du lär känna hela flödet
* Vara en del av en arbetsgrupp som värdesätter kvalitet, utveckling samt glädje i vardagenKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för trauma - och kirurgisk akut vård, men du är lika välkommen som ny i yrket och redo att kasta dig in i något nytt!
Har du ett skarpt kliniskt öga, ett lugnt huvud i snabba lägen och ett hjärta för teamarbete? Då kommer du trivas hos oss! Du är en person som gillar att kommunicera, samarbete och ta ansvar - och som dessutom gärna bjuder ett skratt mitt i allvaret.
Hos oss ser vi det meriterande om du har vidareutbildning inom kirurgisk omvårdnad, men vi vet också att kompetens växer över tid. Därför erbjuder vi goda möjligheter till utveckling - bland annat möjlighet till specialistutbildning med studielön.
Och viktigast av allt: du vill vara med och göra skillnad - varje dag.
ÖVRIGT
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Enligt avtal.
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3
Enhetschef
Lorena Holst lorena.holst@regionjh.se
