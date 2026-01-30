Spännande uppdrag som städande arbetsledare till hotell i Skövde
RA Hospitality i Göteborg AB / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-01-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Göteborg AB i Skövde
, Karlstad
, Örebro
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi på RA Hospitality en städande arbetsledare till en av våra hotellentreprenader i Skövde med start tidigast 16 Februari
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
Är inspirerande, entusiastisk och kvalitetsinriktad
Har ett öga för detaljer
Har ett positivt ledarskap och ansvarskänsla
Älskar att utveckla och coacha medarbetare
Kan prata och skriva på svenska och engelska
Vi erbjuder dig:
Lön enligt kollektivavtal
75% varav 50% arbetsledare
Arbetet är förlagt under vardagar och helgerPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Städning av rum samt publika ytor
Planering och schemaläggning av personal
Leda och utveckla städpersonal
Upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
Resultatansvar
Rumskontroller
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6976311-1815574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Ekedalsgatan 2 (visa karta
)
541 37 SKÖVDE Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Jennifer Ahlin jennifer.ahlin@rahospitality.se Jobbnummer
9713706