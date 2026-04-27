Spännande sommarjobb på Postnord som trafikledare/kundtjänst!
Studerar du och letar efter ett flexibelt och fartfyllt sommarjobb på heltid? Har du tidigare erfarenhet av trafikledning och/eller kundtjänst? Då har vi en spännande möjlighet för dig!
EX Bud är en del av PostNord och specialiserar sig på snabba och flexibla budtjänster i Region Öst. Med högt fokus på precision, tillgänglighet och service strävar PEX Bud efter att bli förstahandsvalet på budmarknaden i Sverige. Man arbetar nära kunder och skapar unika lösningar för både små och stora företag. Som medarbetare på PEX Bud blir du en del av en innovativ och dynamisk arbetsplats, där du får möjlighet att utvecklas och växa inom logistik- och transportbranschen.
Vi söker nu en engagerad och kommunikativ kundtjänstmedarbetare till PEX Bud i Årsta. Här får du en unik chans att kombinera dina studier med en utvecklande roll inom kundservice och trafikledning - i en verksamhet där ingen dag är den andra lik!
Som kundtjänstmedarbetare/trafikledare hos PEX Bud kommer du att spela en central roll i den dagliga verksamheten. Du kommer att arbeta i en flexibel och fartfylld miljö tillsammans med härliga kollegor, där ditt främsta fokus är att ge kunderna den bästa servicen.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Besvara inkommande samtal och mail från kunder
Ta emot, hantera och administrera ordrar
Samordna och lägga vidare beställningar till rätt avdelning
Arbeta proaktivt med att lösa kunders frågor och säkerställa en smidig leveransprocess
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten är du:
Tidigare erfarenhet av någon typ av trafikledning, alternativt kundtjänst.
Flytande i svenska och engelska, tal som skrift.
Ostraffad i belastningsregistret.
Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av systemet Opter sedan tidigare. Det är även fördelaktigt om du innehar körkort. Du har en naturlig känsla för god service och håller alltid hög kvalitet, även när tempot är högt.
Arbetstiderna är vanliga kontorstider måndag - fredag, och tjänsten planeras att starta upp i juni. Du förväntas vara tillgänglig på heltid under veckorna 26-36, och även 1-3 veckor för upplärning inann detta. För rätt kandidat finns det möjlighet att jobba extra efter sommaren samt under fler somrar och semesterperioder framöver.
Tjänsten är en konsultanställning via oss på StudentConsulting, vilket innebär att du blir anställd av oss men arbetar med PEX Bud på Postnord, med kontor i Årsta, Stockholm. Arbetstiderna är måndag-fredag 09-18.
Låter detta intressant? Ansök idag då intervjuer sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
