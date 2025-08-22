Spännande och omväxlade arbete som sjuksköterska i nordvästra Skåne!
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka tjänsten som sjuksköterska till (verksamhetens namn). I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
I natursköna omgivningar hittar du Norra Vrams vårdboende, en verksamhet med sammanlagt 45 platser för vuxna med olika typer av neurologisk, somatisk eller psykatrisk problematik. Vi har platser fördelat på fem olika avdelningar som är inriktade på korttidsvård somatik, korttidsvård psykiatri, boende med särskilt stöd somatik, demens och psykiatri.
I Åstorp och i Kvidinge bedriver vi två gruppbostäder för personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS. Båda boendena ligger i villakvarter med fina omgivningar. På varje enhet finns det plats för sex personer med ett ålderspann från 18 år och uppåt. Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska kommer du ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Du är även en viktig del i verksamhetens och dina medarbetares kompetensutveckling då du vid behov även utbildar och handleder omvårdnadspersonalen. Du kommer även ha en aktiv del i ledningen där du kommer ha ett nära samarbete med verksamhetschef som leder och utvecklar verksamheten. Du kommer även ingå i verksamhetens ledningsgrupp och i ett nätverk för sjuksköterskor inom Humana.
Arbetet kommer innefatta att vara omvårdnadsansvarig för våra LSS-boende i Åstorp och Kvidinge. På Norra Vram kommer du ha din närmsta kollega och där kommer din kontorsplats finnas.
Du kommer huvudsakligen arbeta med:
Självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser
Hantera och följa upp dokumentation och avvikelser
Vara med vid inflyttning av nya klienter och ansvara för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Om anställningen
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid, 100%
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning
Lön: Lönen sker enligt överenskommelse och att övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vem är du?
Som person är du prestigelös, strukturerad, lösningsorienterad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och samarbeta. Du är även duktig på att coacha dina kollegor på ett inspirerande sätt. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet för tjänsten.
För denna tjänst krävs det att du:
är legitimerad sjuksköterska
har B-körkort
Det är även meriterande om du:
har kunskap i psykiatri, autism och intellektuella funktionsnedsättningar.
har erfarenhet av liknande arbete.
har erfarenhet av att arbeta i en omväxlande miljö där flera arbetsplatser ingår.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Regional verksamhetschef, Andrea Ljungqvist andrea.ljungqvist1@humana.se
073-0249131 Ersättning
