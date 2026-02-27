Spännande nattjänster till vår LSS verksamhet på Schedevi
Schedevi Psykiatri är ett privatägt företag som sedan 1942 erbjudit stöd, heldygnsvård och boende för vuxna med psykiska funktionsvariationer och samsjuklighet.
Vi tillhandahåller stor bredd i omvårdnaden med personlig omsorg, social och fysisk träning samt stöd i förmågan till individuell utveckling. Vi har flera väl inarbetade verksamheter och finns i dag i Östergötland, Västergötland och i Småland.
Vår verksamhet i Essunga är indelad i tre enheter: Korttidsverksamhet, Omvårdnadspsykiatri och Boende med särskilt stöd för personer från 20 år. Vi har även två LSS-enheter i Nossebro för personer från 18 år. På varje enhet arbetar vi i ett arbetslag med viss arbetsrotation över de olika enheterna. Arbetslaget består av olika professioner som undersköterskor, boendestödjare, beteendevetare, terapeuter, pedagoger, sjuksköterskor och läkare. Vi är ett härligt team som arbetar tillsammans och målinriktat för en hållbar utveckling både för våra klienter och för vår arbetsmiljö. Vår verksamhet i Västergötland erbjuder sina nyanställda en intern utbildning med mentor i "Schedevi-akademin". Kompetensutvecklingen på Schedevi handlar om möjligheten för all personal, grupper och som organisation att utveckla sig i sitt arbete genom utbildning, handledning och kollegialt lärande. Målet med Schedevi-akademin är att "Säkerställa välutbildad och kompetent personal som trivs och är delaktig och motiverad."
Anställningsform: Nattjänstgöring
Verksamheten riktar sig till personer med komplexa stödbehov, där struktur, tydlighet och ett lågaffektivt bemötande är centrala delar i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kompetent stödassistent som vill vara med och göra skillnad i våra klienters liv. Som stödassistent hos oss kommer du att arbeta med individen i fokus och bidra till en hållbar och miljövänlig arbetsplats.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta att stödja och ge en trygghet under nattetid till personer med komplexa stödbehov. I och med att vi arbetar med individen i fokus behöver våra medarbetare vara flexibla och lyhörda inför klienternas behov.
Möta och hantera utmanande situationer på ett lågaffektivt och professionellt sätt.
Kvalifikationer:
Utbildning som undersköterska, fritidsledare, stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Erfarenhet av arbete med LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är meriterande.
Kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, samsjuklighet och tydliggörande pedagogik.
Du är trygg i att arbeta strukturerat och följer rutiner och arbetssätt konsekvent, då förutsägbarhet och tydlighet är avgörande för våra klienter.
Du kan arbeta lugnt och metodiskt med tydlig struktur och fasta rutiner som en grund för ett lågaffektivt bemötande.
Du är van och ta egna initiativ och trygg med att ta egna beslut.
God svenska i tal, skrift och har god datavana då dokumentation enligt IBIC ingår.
Personliga egenskaper:
Du är empatisk, trygg och flexibel med ett genuint intresse för människor. Du har lätt för att samarbeta och anpassar dig efter olika situationer, samtidigt som du bemöter alla med respekt. Du motiveras av att arbeta med personer med utmanande vårdbehov.
Vi erbjuder:
Möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv.
Ett arbete med fokus på hållbarhet och miljö.
Ett öppet klimat med transparens och där dina idéer kan bidra till guldkanten som är våra klienters vardag.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan, vi kallar på intervjuer löpande, och tjänsterna kan därför tillsättas före annonstidens slut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
