Spännande möjligheter för Mjukvaruingenjörer hos Saab!
2026-01-16
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I ett nära samarbete med engagerade kollegor kommer du att ställas inför varierande och utmanande uppgifter och din roll kommer att omfatta hela produktcykeln - från design, kodning till testning och implementering.
Vår arbetskultur på Saab präglas av ett seriöst, långsiktigt och förtroendebaserat tillvägagångssätt. Vi värdesätter att ha roligt tillsammans och tror på att bygga starka och hållbara relationer. Oavsett om du är i början av din karriär eller om du är en erfaren specialist inom ditt område, är det viktigaste att du delar vår passion för utveckling och ny teknologi.
Har du kunskap inom någon av dessa områden; C++, Java, Python och Linux? Vi är intresserade av att lära känna just dig! Vad driver dig och vad vill du utvecklas inom? På vårt kontor i Järfälla erbjuder vi en bred variation av spännande möjligheter inom mjukvaruutveckling. Vi söker personer för roller som - mjukvaruutvecklare, mjukvaruingenjörer, devops-ingenjörer, testingenjörer och Scrum masters.
Vi värdesätter egenskaper som nyfikenhet, starkt driv och förmågan att effektivt kommunicera och samarbeta. Vi ser att du har en relevant högskole - eller civilingenjörsexamen, tillsammans med flytande kunskaper i svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad innebär en spontanansökan?
Detta är en öppen ansökan för dig som är nyfiken på vår verksamhet i Solna/Järfälla. Om du vill bli en del av vår framtida resa är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan. Genom att göra det visar du att du är öppen för jobbmöjligheter hos oss - och om vi längre fram får in en roll som stämmer överens med din bakgrund och dina intressen, kan vi komma att kontakta dig.
Vi vill dock tydliggöra att en spontanansökan inte är detsamma som att söka en tjänst. För att maximera dina möjligheter uppmanar vi dig att visa oss vad som lockar dig mest, genom att aktivt söka de specifika tjänster som du är intresserad av!
Du kan alltid dra tillbaka din spontanansökan genom att logga in på din Workday-profil. Läs mer om dina rättigheter och hur du kontaktar Saabs dataskyddsombud här.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Ta chansen att bli en del av vårt härliga team och gör ditt intresse för teknik till verklighet hos Saab! Ersättning
