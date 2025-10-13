Spännande möjlighet som Automationstekniker hos Arho AB - Följ med på vå...
2025-10-13
Är du en tekniskt skicklig och lösningsorienterad automationstekniker som vill arbeta med framtidens automationslösningar? Arho AB är i stark tillväxt och söker nu en automationstekniker som vill vara med och driva utvecklingen framåt tillsammans med vårt engagerade team.
Hos oss får du möjlighet att jobba med avancerad teknik inom robotik och automation, i en roll där du är med och bygger smarta, kundanpassade lösningar från idé till driftsatt system.
Om rollen:
Som automationstekniker hos Arho AB arbetar du med installation, driftsättning, felsökning och underhåll av automationsutrustning i både verkstad och ute hos kund. Du kommer att arbeta i nära samarbete med programmerare, konstruktörer och projektledare i varierande projekt, ofta i Siemens-miljö. Rollen innebär både självständigt arbete och teamleveranser där noggrannhet och tekniskt intresse är avgörande.
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet som automationstekniker eller inom närliggande tekniskt område
God elteknisk kompetens
Erfarenhet av felsökning och driftsättning av automationssystem
Intresse för styr- och reglerteknik samt pneumatik
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i Siemens-miljö
Kunskaper i att läsa och tolka el-scheman i CAD
Erfarenhet av robotintegration eller processautomation
Eftergymnasial utbildning inom automation eller elteknik
Som person är du:
Självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Strukturerad och kvalitetsmedveten
En lagspelare som trivs i samarbeten och vill utvecklas långsiktigt
Nyfiken på ny teknik och innovation inom automation
Om Arho AB:
Arho AB är ett ledande och innovativt företag inom robotteknik och automation. Sedan 1970-talet har vi hjälpt industrin att öka sin effektivitet genom smarta, skräddarsydda lösningar inom robotintegration och automationssystem.
Vi samarbetar med stora aktörer som Volvo AB och Meritor samt många andra inom branscher som fordon, livsmedel, plast och förpackning. Vår kompetens och vårt helhetstänk gör oss till en attraktiv partner för företag som vill automatisera sin produktion i Sverige.
Hos oss möts du av en dynamisk, familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Vi erbjuder flextider, möjlighet till distansarbete samt långsiktig karriärutveckling - och vi är stolta över att ha egen tillverkning och utveckling i huset.Publiceringsdatum2025-10-13Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Arbetstider: Flextid med möjlighet till distansarbete
Plats: Hallsberg
Arbetsform: I huvudsak arbete på plats i Hallsberg, med möjlighet till viss distansarbete efter överenskommelse.
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Arho AB - där teknik, innovation och utveckling möts! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arho AB
(org.nr 556159-7963), http://example.com Arbetsplats
Arho Kontakt
Emelie Willers emelie.willers@arho.se 0726026868 Jobbnummer
9553399