Spännande kombinationstjänst som Planerare och Undersköterska till Öster He

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Öster hemtjänst ansvarar över två av Växjös vackraste stadsdelar - Öster och Högstorp, och vi är ett glatt och engagerat gäng som trivs tillsammans och har roligt på jobbet. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och bidra med din arbetsglädje, struktur och framåtanda.
I rollen som Planerare/Undersköterska får du en varierad och meningsfull arbetsdag där du kombinerar praktiskt arbete ute hos våra omsorgstagare med ansvar för planering och administration. Som planerare ansvarar du för att planera hemtjänstsinsatser både på kort och lång sikt, bemanna vid frånvaro, samarbeta med olika professioner i teamet kring omsorgstagaren samt hantera administrativa uppgifter i våra digitala system. Samtidigt arbetar du också som undersköterska, där du ger stöd i personlig omvårdnad, serviceinsatser och hemsjukvård alltid med målet att skapa trygghet och livskvalitet för dem vi finns till för.
Hos oss får du en arbetsplats där du verkligen gör skillnad, där du får använda både ditt hjärta och din organisationsförmåga, och där du blir en viktig del av ett team som värdesätter gemenskap, utveckling och arbetsglädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning. Erfarenhet från hemtjänst är meriterande men inget krav. För att vara aktuell för arbete hos oss måste du kunna cykla. Du ska kunna hantera det svenska språket i tal och skrift. Du behöver ha god IT/datorvana.
Du är flexibel i ditt arbetssätt, stresstålig, initiativrik, kommunikativ och har ett bra bemötande. Du är ansvarsfull, har god samarbetsförmåga och är inte rädd för nya utmaningar.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st. Du hittar blankett för att beställa utdraget på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
