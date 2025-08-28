Spännande Karriärmöjlighet: Produktionsmedarbetare inom Livsmedelsproduk...
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ARBETSBESKRIVNING
Som produktionsmedarbetare på mjölsilon är du nyckeln till en effektiv och högkvalitativ produktion. I rollen som produktionsmedarbetare inom livsmedel kommer du, utöver det maskinella arbetet, även utföra daglig torrstädning av maskiner och utrymmen i industrimiljö.
Att följa etablerade rutiner och scheman är av yttersta vikt. Ditt arbete innefattar noga kvalitetskontroller och stickprov för att säkerställa att våra produkter uppfyller högt ställda standarder. Hygienkontroller och ansvar för maskiners skötsel är också en central del av din roll. Ibland kan arbetet vara fysiskt krävande, men du har tillgång till bra hjälpmedel.
DINA KVALIFIKATIONER
Kunna arbeta i skift.
Tidigare erfarenhet inom industri och produktion, företrädesvis inom livsmedelsbranschen.
Systemvana.
Truckkort.
Körkort.
OBS - ej gluten eller dammallergi - OBS.
DIN PROFIL
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett starkt engagemang och driv synligt i ditt arbete.
God fysisk förmåga.
Drivs av arbete med högt tempo.
Har stort intresse för produktion och att vara en viktig del av produktionskedjan.
Är prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt.
Är nyfiken, ställer relevanta frågor och har viljan att utvecklas.
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta med kollegor.
Är noggrann och respekterar rutiner och regler på arbetsplatsen.
Ej höjdrädd eller rädd för trånga utrymmen.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
