Spännande jobbmöjlighet: Sjuksköterska på Akutmottagningen!
2025-08-21
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Har du ett hjärta av guld och nerver av stål? Vill du vara en del av ett team som räddar dagen, varje dag? Då har vi jobbet för dig!
Välkommen till vår akutmottagning, där vi är ett härligt gäng av undersköterskor, sjuksköterskor och akutläkare som tillsammans tar emot cirka 30 000 patienter per år.
Här möter du allt från små skrubbsår till stora utmaningar inom medicin, kirurgi och ortopedi. Vi jobbar tätt ihop med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter. Dessutom har vi receptarier som stöttar med läkemedelshantering, administratörer som fixar inskrivningar och vaktmästare som ser till att patienterna kommer dit de ska.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Ett fantastiskt team som stöttar och peppar varandra.
Möjligheter att utvecklas och växa inom akutsjukvård.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en passion för akutsjukvård. Du är en lagspelare som gillar fart och fläkt och är redo att ta dig an nya utmaningar med ett leende. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på akutmottagning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.
Arbetstid
Tjänsten avser arbetstid förlagd till dag/kväll vardag och helg.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Ansök nu!
Om du är redo att bli en del av vårt superteam, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att träffa vår nästa hjälte!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
