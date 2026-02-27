Spännande extrajobb inom produktion till Axis i Lund!
2026-02-27
Är du student, tycker om att arbeta med händerna och vill ha ett meriterande extrajobb inom produktion? Vill du arbeta på Axis som är ett internationellt IT- företag? Då har vi tjänsten för dig!
Axis Communications är ett IT-företag som tillverkar säkerhetskameror där deras kunskap kring nätverksvideo- och ljudlösningar, analys och åtkomstkontroll syftar till att skydda människor och egendom. Axis mål är att bidra till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som förbättrar säkerheten. Deras kameror används till allt ifrån bussar och flygplatser till oljeriggar och fotbollsarenor. Företaget är internationellt men grundades i Lund där det i dagsläget både har sitt huvudkontor samt en av deras många produktioner.
Den aktuella produktionsavdelningen ligger i Klostergården, Lund.
Arbetsuppgifterna består främst av paketering och registrering av Axis produkter. Det kan även ingå:
• Kvalitetstestning av företagets elektronikprodukter.
• Enklare monteringsarbete.
Arbetstiderna är måndag-fredag kl: 07.00-16.00. För att vara aktuell måste du kunna arbeta i sommar, samt minst 2 dagar per vecka under terminerna.
Vi arbetar både med schemaläggning vecka för vecka men även att du kan kontaktas med kort varsel vid exempelvis sjukfrånvaro.
Tjänsten startar med en introduktionsperiod på 10 pass under 3 veckors tid.
DETTA SÖKER VI
Som person ser vi att du är strukturerad och utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet.
• Noggrann
• Strukturerad
• Flexibel
• Tycker om att arbeta efter tydliga rutiner och regler
• Tycker om manuellt arbete och har inga problem med uppgifter som kräver monotont fokus.
För att vara aktuell måste du kunna arbeta minst 2 dagar per vecka under terminerna samt att du är student i minst 1,5 år framöver.
Arbetet inleds med en introduktion på 10 arbetsdagar under en 3-veckors period.
