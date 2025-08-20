Spännande deltidsroll inom IT-support till Sveriges Elevkårer!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du kombinera din passion för IT med möjligheten att vara en viktig del av en social och engagerad organisation? Sveriges Elevkårer söker nu en flexibel och tekniskt intresserad student till en deltidstjänst som IT-support. Detta är din möjlighet att samla på dig värdefull erfarenhet och kompetens vid sidan av dina IT-studier i en varierad deltidsroll där du får hantera olika tekniska utmaningar - vänta inte, sök idag!
OM TJÄNSTEN
Här blir du snabbt en självklar del av en organisation som präglas av engagemang, gemenskap och en stark tro på ungdomars inflytande. Som arbetsplats erbjuder Sveriges Elevkårer en dynamisk och social miljö där de tillsammans arbetar för att stärka elevkårernas roll i Sverige. Detta är en arbetsplats som värdesätter samarbete, kreativitet och flexibilitet där alla medarbetare får utrymme att bidra med unika perspektiv och lösningar. Du kommer börja redan nästa vecka så vänta inte en sekund med att söka och var förberedd på att du kan bli kontaktad tidigt vecka 7 angående rollen.
Som IT-support hos Sveriges Elevkårer kommer du att ansvara för administration och support av datorer och telefoner, främst när en medarbetare börjar eller slutar. Du kommer även lösa tekniska problem när de uppstår och underhålla organisationens IT-infrastruktur med fokus på att säkerställa att allt fungerar smidigt. Vår kund ser helst att du har möjlighet att arbeta två halvdagar i veckan men här finns utrymme för flexibilitet och att anpassa ditt arbete efter behov. För den här rollen läggs stor vikt vid ditt tekniskt intresse, att du är snabblärd samt att du uppskattar att arbeta självständigt med varierande uppgifter.
Du erbjuds
• En social och flexibel arbetsmiljö där du får arbeta i en självständig roll med stöd av kompetenta kollegor.
• Bli en del av en dynamisk organisation där du utvecklas och får möjligheter att samla på dig värdefull erfarenhet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
• Administrera och optimera Office 365-miljön.
• Tillgodose support och hantera Windows 10 och macOS-enheter.
• Underhålla AV-teknik och skrivare för mötes- och arbetsutrymmen.
• Supporta användare vid tekniska problem, med fokus på effektiv service.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en pågående utbildning inom IT.
• Erfarenhet av en liknande roll inom IT-support sedan tidigare.
• Besitter ett tekniskt intresse och är snabblärd.
• Är flexibel och trivs med både självständigt arbete och sociala sammanhang.
• Gillar variation i arbetet och kan hantera nya utmaningar som uppstår.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113908". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466328