SP Office söker entreprenörsdriven säljare till Uppsala/Stockholm
2025-09-02
I mer än 25 år har vi på SP Office hjälpt våra kunder med produkter inom Profil & Reklamprodukter. Vi har med andra ord väldigt många års samlad kunskap och erfarenhet. Att sticka ut från mängden, vara unik och tillhöra dem främsta är således våra självklara ambitioner. Vi vågar påstå att vårat sortiment är unikt. Det är få som kan tillgodose er med så många starka varumärken som vi kan.
Det räcker dock inte med starka och många produkter. Det vi arbetar aktivast med är kundvård och service. Slitna ord, men vi vet att bästa möjliga kundservice gör att ni kommer tillbaka. Vi vet att exceptionellt bra kundvård gör att ni rekommenderar oss.
SP Office hjälper dig att hitta rätt produkt - i rätt tid - till rätt pris - tillverkad i rätt miljö. Därför att vi alltid svarar "Allt går" oavsett hur knepiga förfrågningar vi får. Därför att du spar din tid och att du ska känna dig trygg i att vi löser era önskemål. Därför att du också känna dig prioriterad från start till mål. Vi kan och vi vill.
Allt går.
SP Office vill växa och söker en Entreprenörsdriven säljare till Uppsala/Stockholm
Arbetslivserfarenhet
Du är en entreprenörsinriktad och social person som är resultatdriven och älskar att göra affärer. Du är självgående och prestigelös som har ett eget driv i att leverera. Du är en erfaren säljare som har erfarenhet från branschen eller ett stort kontaktnät som du kan använda dig av i rollen. Kundvård är nyckeln till framgång!
Om rollen
Som säljare hos SP Office ansvarar du för din egen planering och äger hela säljprocessen. Du ser till att alla de kunder inom ditt område får ta del SP Office sortiment med arbetskläder, profilkläder, profilreklam och gåvor. Huvudfokus är att bredda ditt nätverk och skapa nya affärer. Det finns befintliga kunder att bearbeta men du utgår främst från ditt eget nätverk.
Kontoret ligger i Spånga, Stockholm men du väljer själv hur du fördelar din arbetstid hemifrån/på kontoret, det som passar din livssituation bäst. Du kan utgå från Uppsala/Stockholm/Mälardalen. SP Office erbjuder dig en fri roll där du belönas utifrån din prestation, du blir en del ett prestigelöst gäng. Med över 100 tusen profilprodukter i webbshopen kan du erbjuda kunden ett av marknadens bredaste sortiment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capto Hr AB
(org.nr 556782-8214)
Fagerstagatan 13 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SP Office Data AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Björn Sweno bjorn.sweno@captohr.se 0739077284 Jobbnummer
9486993