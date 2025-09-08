Souschef till Hjortviken Country Club
Hjortviken Country Club
Den splitter nya destinationen Hjortviken är en del av Essfamiljen. Här är vårt gemensamma mål tydligt - vi skapar stamgäster!
Destinationer man vill komma tillbaka till, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över. Vi lever våra värdeord i allt vi gör. När du jobbar hos oss är du en del av alla passionerade, professionella, lekfulla och personliga kollegor som skapar upplevelser i världsklass.
20 minuter utanför Göteborg, med vidsträckt utsikt över Västra Nedsjön, har vi öppnat Sveriges nyaste Country Club -Hjortviken Country Club. Här är det säsong året runt!
• Unplug, explore & let's have a drink!-
Hos oss njuter gästen av puls och stillhet i en härlig mix - tillsammans med kollegorna eller med älskade vänner och familj. Här kompletteras en helt unik destination med riktigt god mat, aktiviteter både inne och ute, möten i alla former, gott surr och kalla drinkar i Pool Cluben. Pool Cluben ja, den blir något alldeles extra!
Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster. Det vill du vara med på - eller hur? Därför söker vi nu dig som vill bli en del av ett fantastiskt och nytt resmål där det sociala, jordnära och genuina spelar huvudrollen.
Låter detta som du?Välkommen till clubbenoch läs vidare!
Hjortviken Country ClubVi öppnade våra dörrar i januari 2025 och då erbjuder Hjortviken Country Club ett brett spektra av upplevelser med två restauranger, 150 rum, sex barer, en Pool Club, samt inte minst vår ambitiösa mötes- och eventavdelning. Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster, genom att erbjuda upplevelser som överträffar förväntningarna. Här sker allt från det mindre men superviktiga ledningsgruppsmötet, den stora kick-offen för företaget, födelsedagsfesten eller den stora jubileumsmiddagen. Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som Souschef på Hjortviken Country Club och vår restaurang BayBay kommer du att spela en central roll i vår köksverksamhet. Du kommer att vara en del av ett dynamiskt team och arbeta nära vår kökschef för att säkerställa att våra menyer håller högsta standard och motsvarar våra gästers förväntningar. Du är en naturlig ledare och har en passion för att skapa kreativ och smakrik mat.
BayBay - A sip of Spanish charm
BayBay ligger precis vid - och nästan i - Pool Cluben. Här väntar en helt annan upplevelse, där smakerna speglar det spanska livets glädje, med soliga influenser från Kalifornien.
I BayBay ackompanjeras eleganta cocktails som One-sip Martini och The Devil In My Corner med krispiga, salta rätter som väcker både aptiten och samtalen. Här hyllas det sociala sättet att äta - att dela maten, skratten och ögonblicken.
Menyn bjuder på klassiker som Iberico bellota, patatas bravas, gambas al ajillo, salsa verde och kronärtskocka - smaker som tillsammans bildar en resa rakt in i Spaniens charm, via Hjortvikens hjärta.
På Hjortviken är maten mer än bara god - den är en upplevelse att dela. Och just här blir varje tugga en del av något större.
Arbetsuppgifter som Souschef Assistera kökschefen med menyplanering och utveckling
Leda och inspirera köksteamet i det dagliga arbetet
Säkerställa att maten håller hög kvalitet och serveras enligt våra standarder
Övervaka lagerhållning och beställningar
Följa och upprätthålla hygien- och säkerhetsstandarder i köket
Bistå med kreativa idéer och nya rätter till menyn
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark passion för matlagning och flera års erfarenhet av att arbeta i professionella kök. Du är en lagspelare som trivs med att leda och utveckla ditt team. Du är flexibel, lösningsorienterad och har ett skarpt öga för detaljer.
Kvalifikationer vi värdesätter Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som kock, gärna som Souschef
Starka ledarskapsförmågor och en coachande attityd
Hög känsla för hygien och säkerhet i köket
Kreativitet och förmåga att utveckla nya maträtter och koncept
Goda kunskaper i svenska och engelska
Förmåner och villkor
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både på hotellet och inom hela ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare genom interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till förmånliga rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi arrangerar även festligheter och andra roliga aktiviteter för att stärka teamkänslan. Utöver det får du en trygg anställning, friskvårdsbidrag och kollegor som kommer att bli vänner för livet!
Om processenVi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 25 september.
Tillträde och lön:
Lön och tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning.
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå. Vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
