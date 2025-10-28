SOS-sjuksköterska SOS Alarm Sundsvall
2025-10-28
Vill du ha en utmaning där du får använda din breda kunskap och fingertoppskänsla samtidigt som du har möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetet tillsammans med fantastiska kollegor? Är du en person som klarar press, både i stunden men också under längre perioder oavsett tidpunkt på dygnet? Trivs du med att arbeta strukturerat och metodiskt och är trygg i dig själv och din kompetens, då kanske du är vår nästa kollega!
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Som sjuksköterska på SOS Alarm arbetar du i huvudsak med telefonbedömning och triagering. Du bedömer patienter i alla åldrar som ringt 112 på grund av sjukdom eller skada med varierande hjälpbehov. Via telefon bedömer du ambulansbehov samt ger akutmedicinsk rådgivning och omvårdnadsråd. En del av samtalen handlar om att vägleda patienter till rätt vårdnivå, vilket kräver att du som sjuksköterska arbetar tryggt och effektivt. I ditt arbete samverkar du med både interna och externa aktörer, såsom ambulanssjukvård och hemsjukvård.
Du får en heltäckande introduktion där du alternerar mellan e-kurser och utbildning med handledare på hemmacentralen i Sundsvall samt utbildningsdagar på vår utbildningsenhet i Kista.
Som SOS-sjuksköterska har du en dygnsgående tjänst med möjligheter att påverka ditt eget schema.
För att kunna arbeta som Sjuksköterska på SOS Alarm har du:
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst tre års arbetslivserfarenhet i yrket
God datavana
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, i både tal och i skrift
Vi ser att det är meriterande om du har erfarenhet av telefonbedömning, relevant specialistsjuksköterskeutbildning eller erfarenhet från akutsjukvård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss är våra värderingar, Professionella & Empatiska samt Ansvarstagande & Samverkande, något som genomsyrar hela kulturen på SOS Alarm och att du kan relatera till dessa är en förutsättning för att trivas hos oss!
Låter detta intressant?
Tjänsten är med start under våren 2026. Du inleder din anställning med en internutbildning med full lön. Sista ansökningsdag är den 251205. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor?Kontakta rekryterande chef Johanna Martinsson, johanna.martinsson@sosalarm.se
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556159-5819), https://sosalarm.se Arbetsplats
SOS Alarm Jobbnummer
9578475