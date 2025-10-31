SOS Alarm söker operatörer till våra säkerhetstjänster i Västerås
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du kan göra skillnad i varje samtal och bidra till ett tryggare och säkrare sommar-Sverige? Då ska du söka jobbet som operatör för våra säkerhetstjänster på larmcentralen i Västerås. Om du trivs med ett tempofyllt arbete, kan hantera stress och har en stark känsla för struktur och ansvar, kan du vara den vi söker!
Vi på SOS Alarm arbetar för ett tryggare Sverige för alla. Det gör vi genom att hjälpa människor i nödsituationer, hantera larm, koordinera arbete vid olyckor och kriser, samt genom att aktivt bevaka händelser och trender på nationell och global nivå. Vi gör allt detta i samverkan med våra kunder och partners - dygnet runt, årets alla dagar. Hos oss får du möjlighet att växa, både yrkesmässigt och som person, samtidigt som du bidrar till något stort och viktigt tillsammans med fantastiska kollegor.
Din vardag som SOS-Operatör I rollen som SOS-operatör inom vårt tjänsteområde säkerhetstjänster på larmcentralen i Västerås hanterar och svarar du på inkommande samtal som rör olika typer av felanmälan för fastigheter, kommuner och privata kunder. Därutöver ingår att ta emot och åtgärda olika typer av larm, exempelvis inbrottslarm- överfallslarm och driftlarm m.m.
Vi söker nu sommarvikarier till larmcentralen i Västerås för perioden juni-augusti. Utbildning sker på heltid med start i månadsskiftet mars-april 2026
För att få rätt förutsättningar för att lyckas som SOS-operatör inleds anställningen med en gedigen utbildning på vår utbildningsenhet i Kista varvat med praktisk träning ute på centralen där du har en handledare. Du behöver därför kunna vara iväg hemifrån under enstaka veckor då utbildningen bedrivs fysiskt på plats i Kista. Vi står för alla omkostnader i samband med resan till vår utbildningsenhet.
Vi söker dig Som är ansvarstagande, uppskattar tydliga riktlinjer, är trygg i dig själv och beslutsam. Rollen som larmoperatör innebär samverkan med kollegor och externa aktörer vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du är en vänlig och lyhörd person som har lätt för att prata med människor. Vidare är du empatisk och professionell vilket innebär att du samverkar och tar ansvar i din yrkesroll.
Eftersom SOS Alarms verksamhet bedrivs 24/7 har du som SOS-operatör en dygnsgående tjänst, vilket innebär att du jobbar dagar/kvällar/nätter och helger.
Vi önskar att du
Har minst tre års arbetslivserfarenhet
Talar och skriver svenska obehindrat och är bekväm med att ta samtal på engelska
Har god datorvana
Har god simultanförmåga
Erfarenhet av att arbeta oregelbundna tider
Låter detta intressant? Vi är nyfikna på vem du är och ser fram emot din ansökan! Vi vill att du är noggrann i din ansökan och svarar på alla frågor samt bifogar CV och personligt brev. Ej komplett ansökningar kommer inte att behandlas. Sista ansökningsdag för att söka sommarvikariat är den 2025-12-07. Därefter kommer vi påbörja vårt urvalsarbete. Skicka dock gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi tillämpar löpande urval.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chefer, Helena Cederberg, eller Mattias Forsberg helena.cederberg@sosalarm.se mattias.forsberg@sosalarm.se
SOS Alarm genomför säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm Ersättning
Mattias Forsberg mattias.forsberg@sosalarm.se
