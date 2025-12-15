Sortimentsorterare och värderare till Myrornas varuförsörjning i Botkyrka
2025-12-15
Vill du vara med och bidra till hållbarhet och återbruk? Vi söker nu tre medarbetare till vår varuförsörjning i Botkyrka!
Som sortimentsorterare & värderare är din huvuduppgift att ta hand om gåvor och säkerställa att våra butiker och vår webbshop förses med varor av hög kvalitet och säljbarhet. I dina arbetsuppgifter kommer det att ingå att sortera våra produkter samt göra dem redo för leverans. Det ingår även att coacha och stötta personer som gör sin arbetspraktik på Myrorna.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som
* Har ett intresse för återbruk och sortering, gärna med erfarenhet inom området.
* Har erfarenhet av lagerarbete med maskinpark och van vid teknisk utrustning.
* Behärskar svenska väl i tal och skrift.
* Klarar av ett fysiskt krävande arbete i en industriell arbetsmiljö.
Som person är du effektiv, gillar ett högt arbetstempo och har förmåga att verka för helheten utifrån uppsatta mål. Vidare har du förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Med din positiva attityd finns det inget problem som inte går att lösa eftersom du är lyhörd, flexibel och gärna tar initiativ till förbättringar.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Myrorna har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag. Som anställd hos oss får du också 30% i personalrabatt i Myrornas butiker.
Enheten består av en personalgrupp på ca 60 anställda och ett antal praktikanter som är sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med en inledande provanställning på 6 månader.
Sysselsättningsgraden är 50 %. Vi söker två personer till inredning och en till mode.
Skriv tydligt i ansökan vilken tjänst du söker samt vilken specialkompetens du har.
Tillträde sker omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Vi begär registerkontroll enligt gällande riktlinje.
Information om tjänsterna lämnas av avdelningschef Mode, Kadir.Kaarto@myrorna.se
eller avdelningschef Inredning, Zeljko.tramosljanin.se
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Myrornas rekryteringssystem Recruto.
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
