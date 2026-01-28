Sorteringspersonal sökes för extrajobb morgnar på DHL terminal vid Arlanda!
2026-01-28
Trivs du med fysiskt arbete och gillar att arbeta strukturerat? Vill du ha ett flexibelt extrajobb i en spännande logistikmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
I denna roll arbetar du med sortering och hantering av paket hos vår kund DHL Express som har en stor terminal vid Arlanda flygplats. De har avancerade system och det krävs att du har en viss förmåga att jobba tekniskt. Vi erbjuder arbetstider på morgonen (05:30-09:30), och letar efter personer som kan jobba minst 3 pass i veckan med start omgående.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett team med högt arbetstempo. Eftersom tjänsten är placerad på Arlanda flygplats, ett säkerhetsklassat område, krävs en omfattande bakgrundskontroll.
Som ansökande behöver du kunna styrka dina sysselsättningar de senaste 5 åren. Anställningen kommer vara en konsultanställning, vilket innebär att du är anställd av StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund.
Kvalifikationer
Är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50% och kan uppvisa intyg på detta.
Anmärkningsfritt belastningsregister
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
En positiv attityd och en förmåga att hantera stress
Inga skador eller hinder för att jobba fysiskt
Flexibelt schema - möjlighet att arbeta 3-4 pass per vecka enligt arbetstiderna 05:15-09:15.
Meriterande:
Truckkort och erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare.
