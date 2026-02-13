Sorterare till manuellt plock - Sommarjobb Flen

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fabriksjobb / Flen
2026-02-13


Vill du ha ett aktivt sommarjobb där tempo, noggrannhet och struktur står i fokus? Vi söker nu sorterare till manuellt plock på vår kunds fryslager i Flen.
Här arbetar du med manuellt orderplock av glassprodukter. Du räknar, sorterar och packar lådor med hög precision och ser till att rätt vara hamnar i rätt order. Arbetet sker i frysmiljö, vilket innebär att du behöver vara bekväm med att arbeta i kyla och kunna hålla fokus även när tempot är högt.
Det här är ett perfekt sommarjobb för dig som gillar fysiskt arbete, tydliga mål och känslan av att det ska bli rätt - på siffran.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Arbetsuppgifter
Manuell plock av glasslådor enligt order
Räkna, sortera och packa produkter noggrant
Säkerställa att rätt mängd och produkt hamnar i rätt leverans
Hålla ordning och struktur på arbetsstationen

DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har gott siffersinne och arbetar noggrant
Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
Har god svenska i tal och skrift
Är ansvarstagande, pålitlig och samarbetsvillig
Är tillgänglig för heltidsarbete under v.23-33
Klarar av att arbeta i frysmiljö

Tidigare erfarenhet från lager, orderplock eller livsmedelshantering är meriterande - men inget krav. Rätt inställning väger tungt.

Tycker du att beskrivningen ovan stämmer in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Taljavägen 6 (visa karta)
642 91  FLEN

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Melanie Carinci
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9742810

