Sorteco söker Svensktalande Account Manager inom finans på Malta - Healthforest AB - Säljarjobb i Stockholm

Healthforest AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07Account manager i Svenska teamet på MaltaUnik chans för dig som är eller vill utvecklas till en vass säljare, ta nästa kliv uppför karriärstegen och föredrar varmare breddgrader! Genomsnittslönen för tjänsten ligger på 50.000kr - 60.000kr. Fyll i en ansökan på mindre än 30 sekunder genom att klicka på länken längst ned.Vår klient som är ett ledande finansbolag i Europa, söker just nu svensktalande managers till sitt kontor beläget på Malta. Denna underbara ö i medelhavet har förutom över 300 soldagar om året även Europas lägsta skatt för både arbetare och företagare. Den låga skatten öppnar upp för otroligt gynnsamma förhållande lönemässigt då bolaget erbjuder dig både fast lön + en generös bonusstege utan något tak!Du kan läsa mer information om hur det är att leva och bo på Malta här: Leva och bo på MaltaUtöver Maltakontoret och dess +300 medarbetare så är bolaget även verksamma globalt och finns i ett 20 tal länder runt om i världen. Detta är en stor fördel för dig som är målinriktad och ambitiös då de i första hand rekryterar från de egna leden när högre tjänster ska tillsättas. Ett mål för framtiden kanske?Till skillnad från många jobb inom försäljning så har du som account manager möjligheten att bygga långsiktiga relationer över tid med kunderna i din alldeles egna portfölj. Detta gör vardagen lite roligare då kunderna ser fram emot ditt samtal och verkligen uppskattar att du kontaktar dem.Bolagets produkt är en modern handelsplattform där kunder enkelt kan investera i t ex aktier med din assistans. Du ska ej fatta några beslut åt kunden utan endast guida och utbilda dem i bolagets produkt. Därav kräver jobbet att du har social kompetens, är positiv och pedagogisk som människa och att du är bekväm med att arbeta via telefon och mail. Du bör ha goda kunskaper i det svenska språket, men det ses som en styrka ifall du även behärskar andra språk.Ifall du redan besitter grundläggande kunskap eller om du bara är genuint intresserad av att lära dig mer ang aktiehandel, kryptovalutor eller andra delar av den finansiella marknaden så är det ett stort plus. Är du hungrig och seriös som person så kommer bolaget att ge dig alla de verktyg som krävs för att du ska lyckas. Till att börja med så får samtliga nyanställda en betald utbildning som sträcker sig över två veckor, ersättning för resan ned och även gratis boende första månaden. Efter du varit anställd en kortare period så erhåller du även lunchcheckar för 750kr månadsvis. Ett annat uppskattat moment hos de anställda är de prestationsbaserade tävlingarna som avverkas med jämna mellanrum, där generösa priser som t ex resor eller märkesklockor inte är helt främmande.Genomsnittslönen för tjänsten är som sagt omkring 50.000kr - 60.000kr. Erfarna account managers inkasserar dock mycket mer. Att flytta ned till Malta går som oftast väldigt smidigt då landet är medlem i EU, så det krävs ingen ansökan om visum eller liknande. Bolaget hjälper dig självklart även med grundläggande saker så som att öppna bankkonto, skaffa sjukförsäkring och hitta bostad.Punkter om tjänsten:Ansvar över sin egna portfölj med kunder.Lösa problem som kan uppstå på plattformen.Hjälpa kunder med sin handel och allmänna frågor.Måndag- Fredag 10 - 19.Fast lön + provision utan tak.Betald resa ned.Grundläggande utbildning i bolagets produkt och den finansiella marknaden.Gratis boende 1 månad.Betald semester.Goda utvecklingsmöjligheter.Punkter om vad vi söker:- Erfarenhet av att jobba mot mål.- Målinriktad, positiv och pedagogisk, som person.- Bekväm att jobba över telefon och mail.- Ett intresse för finans.- Grundläggande datakunskaper.- Ekonomisk utbildning är ett plus dock ej ett krav.Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.Ansök på mindre än 30 sek genom att klicka på knappen "ANSÖK". Har du inget färdigt CV, skriv några rader om vem du är och vad du gjort så kan vi alltid komplettera i efterhand. Huvudsaken är att din ansökan kommer in i tid!#accountmanager #jobbMalta #utlandsjobb #svenskajobbutomlands #finans #jobbisolen #career #jobbjustnu #sorteco #fxgm #ledigajobb #accountmanagermaltaVaraktighet, arbetstid2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-05Healthforest AB5853003