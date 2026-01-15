Soros Consulting söker erfaren Projektledare
2026-01-15
Soros Consulting söker erfaren Projektledare
Soros Consulting söker nu en senior Projektledare till ett kvalificerat uppdrag. Uppdraget är placerat i Stockholm (Sundbyberg) och omfattar strategiskt arbete i gränslandet mellan IT, verksamhet, styrning och myndighetssamverkan.
Om uppdraget
Uppdragets huvudsakliga syfte är att, tillsammans med företrädare från en annan statlig myndighet, leda och genomföra en omfattande utredning med målet att ta fram en långsiktig och hållbar strategi för informationsseparering och myndighetssamverkan.
Konsulten ansvarar för att driva det interna arbetet hos uppdragsgivaren genom att:
synliggöra vägledande principer
beskriva nödvändiga förflyttningar
kartlägga framtida behov
konkretisera målbild, prioriteringar och beroenden kopplat till informationsseparering
säkerställa en hög grad av självbestämmande och egen rådighet
Uppdraget har stor strategisk och organisatorisk betydelse och kräver både analytisk höjd och stark genomförandeförmåga.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
I samråd med företrädare från annan myndighet leda den myndighetsgemensamma utredningen
Leda och styra utredningsarbetet internt, inklusive ekonomisk uppföljning och dokumentation
Medverka i kravfångst tillsammans med verksamheten
Leda och facilitera workshops med både IT-resurser och verksamhetsspecialister
Kartlägga behov, tekniska förutsättningar och framtida målbild
Sammanställa beslutsunderlag till styrgrupp och andra beslutsfattare
Arbetsform & placering
Placeringsort: Sundbyberg
Hybridarbete: Möjlighet till distansarbete, dock minst 2 dagar/vecka på plats enligt uppdragets behov
Introduktion och arbete utgår från uppdragsgivarens kontor
Arbetsdator och verktyg för distansarbete tillhandahålls av uppdragsgivaren
Språk
Mycket god svenska i tal och skrift (obligatoriskt)
Kravprofil (SKA-krav)
Konsulten ska uppfylla samtliga nedanstående krav:
Minst 8 års erfarenhet av att driva projekt med både tekniska och verksamhetsanalytiska inslag
Minst 6 års erfarenhet av projekt kopplat till myndighetsövergripande strategiarbete och framtagande av policydokument
Minst 5 års erfarenhet av arbete med kravinsamling och infrastrukturanalys
Minst 5 års erfarenhet av strategisk IT-rådgivning och transformation
Minst 5 års erfarenhet av att genomföra utredningar med stor organisatorisk påverkan ur ett IT- och tjänsteperspektiv
Erfarenhet av att leda transformationsprojekt där både IT- och verksamhetstjänster flyttats mellan leverantörer
Dokumenterad erfarenhet av informationssepareringsprojekt, inklusive arbete med både fysisk och logisk informationsseparering
Personliga egenskaper (SKA-krav)
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
Självgående, driven och strukturerad
Analytisk, noggrann och ifrågasättande
Trivs med att arbeta nära beställare, styrgrupp och andra intressenter
Delar gärna med sig av kunskap och arbetar för helheten
Proaktiv och kvalitetsdriven
Meriterande (BÖR-krav)
Erfarenhet från större statlig myndighet eller motsvarande
Erfarenhet av att samverka med ledande roller inom myndighet eller större organisation
Dokumenterad projektledarcertifiering
Erfarenhet från uppdrag som managementkonsult
Ansök idag urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett heltidsjobb.
