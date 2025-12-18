Sörgårdsskolan söker lärare i idrott och andra ämnen - vikariat
Mölndals kommun / Grundskollärarjobb / Mölndal Visa alla grundskollärarjobb i Mölndal
2025-12-18
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Sörgårdsskolan är en grundskola i centrala Mölndal för elever i årskurs 6-9. Här går cirka 400 elever.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Undervisning i idrott och hälsa i årskurs 6-9 och andra ämnen utefter behörighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som i första hand är legitimerad lärare med behörighet i idrott och hälsa, men legitimation är inget krav för tjänsten. Även behörighet inom fler ämnen är meriterande. Tjänsten är ett vikariat på tre månader under vårterminen med möjlighet till förlängning.
Vi förväntar oss att du är initiativrik, flexibel, strukturerad samt tycker om nya utmaningar och har ett positivt förhållningssätt. Du har också god digital kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296593". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Ulrika Modé Olausson ulrika.mode-olausson@molndal.se 070-467 77 31 Jobbnummer
9653936