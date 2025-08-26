Sordin i Vikmanshyttan söker en Ekonomiassistent på deltid
2025-08-26
Vår samarbetspartner Sordin söker en driven och engagerad person som vill arbeta med ekonomi på deltid, 50%. Kanske har du en tjänst som du vill kombinera med denna eller så är du nyexaminerad ekonom och vill tillämpa dina kunskaper och utveckla dina färdigheter inom ekonomi tillsammans med oss. Låter det intressant? Ta chansen att söka denna tjänst redan idag. Om tjänsten
Som Ekonomiassistent hos Sordin i Vikmanshyttan kommer du att arbeta i vårt ekonomiteam och stödja företagets erfarna ekonomer i deras dagliga arbete. Du kommer att arbeta med olika ekonomiska uppgifter, men främst att hantera leverantörsfakturor, utlägg och bistå vid månadsbokslut samt assistera vid budget- och prognosarbete och övrig ekonomisk administration. Profil
Vi söker dig som är analytisk och noggrann, har goda matematiska färdigheter och är van vid att arbeta med siffror. Vi ser gärna att du kan arbeta effektivt både självständigt och i team. För att lyckas i tjänsten ser vi att du har en hög arbetsmoral och förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt.
För att vara kvalificerad för denna roll bör du vara utbildad ekonom eller ha tidigare motsvarande erfarenhet från branschen. Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper inom redovisning och bokföring samt är van att arbeta i Excel.
Vi erbjuder dig
Du blir anställd hos HR Dalarna och blir uthyrd till Sordin under uppdragsperioden. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och professionella medarbetare och få möjligheten att växa och utvecklas inom området. Arbetet är deltid, 50% där vi erbjuder flexibla arbetstider för att kunna kombinera detta med eventuell annan sysselsättning.
Urval och intervjuer kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sordin har över 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av hörselskydd. Vi är en entreprenöriell organisation där det finns utrymme att växa och vara med och aktivt bidra under vår tillväxtresa. Ett företag med ursprung och fortsatt starkt fotfäste i Sverige. Sordin är utnämnda till Årets Exportföretag i Dalarna 2024.
• B (Personbil) Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Kontakt
Konsultchef
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se 073-0365199
