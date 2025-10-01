Söraby skola söker nu tre lärare i fritidshem
2025-10-01
Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla vårt fritidshem? Då har du möjlighet att bli en del av vårt team på Söraby skola! Vi söker nu tre engagerad och kreativ lärare i fritidshem som vill skapa en meningsfull fritidsverksamhet för våra elever i en trygg och inspirerande miljö.
Du kommer tillsammans med kollegor ansvara för en av våra fritidsavdelningar. Del av tjänsten arbetar du också i någon av årskurserna F-6. Det finns också möjlighet att vara med och utveckla vårt arbete kring aktiva raster. Som lärare i fritidshem tar du ett aktivt ansvar för planering och utvecklingen av verksamheten. Du planerar, genomför, utvecklar och utvärderar arbetet i fritidshemmet tillsammans med kollegorna i arbetslaget.
På Söraby skola arbetar en kompetent personalgrupp, som tillsammans skapar det bästa för våra elever och tillsammans arbetar vi för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus. Vi söker dig som vill vara en del i detta och som kan bidra till trygghet och trivsel samt hög måluppfyllelse för våra elever. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation som lärare i fritidshem. Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
Vi söker dig som
• har lärarbehörighet med inriktning mot fritidshem
• har god insikt i fritidshemmets uppdrag och utgår från varje elevs behov och förutsättningar i ditt arbete.
• har en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer.
• är flexibel och har god samarbetsförmåga.
• är ansvarsfull.
• har en vilja att utveckla verksamheten och dig själv.
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 310/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sara Klaéson 0470-796504 Jobbnummer
9534337