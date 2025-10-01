Söraby skola söker lärare till åk F-3
2025-10-01
Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi söker nu lärare F-3.
Du kommer, tillsammans med dina kollegor, att ansvara för undervisningen i den aktuella årskursen. Undervisningen planerar, genomför och följer du upp både självständigt och i nära samarbete med ditt arbetslag. Du har regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare och genomför utvecklingssamtal en gång per termin. Du ingår i arbetslaget F-3 och deltar aktivt i arbetslagsmöten samt i skolans gemensamma utvecklingsarbete.
På Söraby skola arbetar en kompetent personalgrupp, som tillsammans skapar det bästa för våra elever och tillsammans arbetar vi för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus. Vi söker dig som vill vara en del i detta och som kan bidra till trygghet och trivsel samt hög måluppfyllelse för våra elever.
Tjänsten är ett vikariat med start vårterminen 2026 till sista december 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation och är behörig att undervisa i F-3. Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
Du som söker har:
• förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
• en positiv inställning och kan bidra till utveckling av verksamheten.
• ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
• förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum.
