Söndrum-Vapnö församling söker säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Söndrum-Vapnö Församling / Trädgårdsanläggarjobb / Halmstad
2025-11-07


Tycker du om fysiskt krävande arbete utomhus
Nu söker vi dig som vill arbeta säsong hos oss.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för park- och trädgårdsarbete.
Du kommer att ingå i ett arbetslag om sex personer och ha arbetsuppgifter förlagda till tre kyrkogårdar. Du ska ha ordningssinne och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att ställas på dina personliga egenskaper. Körkort erfordras.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom trädgård och anläggning eller tidigare arbetat på begravningsplats.
Säsongsanställning 1 april till 30 november.
Söndrum-Vapnö församlingen är en del av Svenska kyrkan.
Vår grundsyn är att alla människor har lika värde oavsett etnisk och kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning. 2019 mottog församlingen Regnbågsnyckeln för ett mer inkluderande sammanhang.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: sondrum.vapno@svenskakyrkan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong kyrkvaktmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söndrum-Vapnö församling (org.nr 252004-0094)
Gamla Tylösandsvägen 103 (visa karta)
302 41  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Söndrum Vapnö församling

Kontakt
Facklig förtroendeman Kommunal
Håkan Ljungberg
0704-88 07 69

Jobbnummer
9592828

