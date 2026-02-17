Sömmerska till praktiskt arbete i Halmstad
Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Halmstad
2026-02-17
VÅRT ERBJUDANDE
Vill du arbeta praktiskt i en trygg industriell miljö där kvalitet och hantverk tas på allvar? Tycker du om att jobba med händerna och se ett tydligt resultat av det du gör? Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Vi söker nu en sömmerska till en tillverkningsverksamhet i Halmstad. Här blir du en del av ett team med god sammanhållning och en arbetsmiljö där man hjälps åt. Arbetet är varierande och passar dig som gillar både rutin och mer finlir.
Om rollen
Du arbetar främst med sömnad av olika detaljer i produktionen. Arbetet omfattar även tillskärning av material, förberedelser inför sömnad och montering av färdiga delar. Ibland hjälper du till i andra delar av produktionen. Fokus ligger alltid på kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av maskinsömnad eller syr mycket på fritiden
Är händig och har intresse för hantverk och material
Trivs med praktiskt arbete och har god fysik
Kan arbeta självständigt men också i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Har grundläggande datavana
Meriterande
Erfarenhet från industri eller verkstad
Hantverks- eller industriteknisk utbildning
Erfarenhet av montering, stoppning eller möbelarbete
Vem är du?
Du är noggrann, ansvarstagande och pålitlig. Du tar stolthet i ditt arbete och gillar att göra saker ordentligt. Du bidrar till en positiv stämning och har lätt för att samarbeta. För oss är inställning och vilja att lära minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
ANSTÄLLNING
Tjänsten är på heltid på dagtid.
Start enligt överenskommelse.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
ANSÖKAN
Låter detta som något för dig? Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Registrera dig via ansökningslänken och bifoga ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
