Sommelier till Mathias Dahlgrens Matbaren och Seafood Gastro i Stockholm
Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-10
eller i hela Sverige
Ett besök hos oss ska vara en gastronomisk upplevelse för den som är intresserad av exklusiv enkelhet i en bekväm miljö med vänlig atmosfär. Ett restaurangbesök i tiden.
Min filosofi: Med en svensk identitet, på en regional plattform, skapar jag mitt kök. Ett kök som är öppet för både lokala och globala ingredienser och influenser. Ett kök som bygger på naturliga råvaror och naturlig smak - det naturliga köket.
Våra restauranger Matbaren och Seafood Gastro är belägna i Grand Hôtels byggnader, ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. I familjen MD ingår även ett Rågbrödsbageri på Tegnérgatan samt catering.
Välkommen!
Vår dryckesfilosofi
Vi arbetar med vår dryckeslista som om det vore en färskvara. Ekologiskt, ärligt, småskaligt och naturligt är ledord. Vår ambition är att ha en lista med väl valda hantverksdrycker som har en tydlig ursprungskänsla. Vi har inga geografiska begränsningar även om det största fokuset är på Europa. Vi är öppna och känner en nyfikenhet på inhemska druvor från både kända och mindre kända vinområden. Vår ambition är att skapa ett bestående intryck som bygger på en "här och nu"-upplevelse.
Vi har förståelse för olika gästers tycke och smak. Vår källare innehåller därför både moderna och klassiska produkter och svenska alternativ så långt det är möjligt, produkter som speglar vårt arv, vår miljö och vår identitet.
Utöver Mathias Dahlgrens egna vinlista så arbetar vi även mycket med Grand Hotels välrenommerade vinkällarlista där många av de största vinhusen finns representerade.
Din roll hos oss:
Vi söker en sommelier till driften i våra restauranger. Du som söker tjänsten har dokumenterad erfarenhet från skola, restaurang, krog eller likvärdigt och kan därmed med lätthet matcha all typ av dryck med våra menyer. Sommelierutbildning är ett måste, WSET är meriterande.
Du ansvarar tillsammans med vår chefssommelier för dryckesinköp, inventering av dryck samt prissättning av dessa för våra båda restauranger. Du håller personalen kontinuerligt uppdaterad om vår dryckeslista så att vi med gott samarbete kan ge gästen en fantastik mat- och dryckesupplevelse.
Dina arbetspass är efter ett rullande schema och kommer framförallt vara belagda på kvällstid och helger.
Allt vi producerar i köket såväl som i matsal är gjort med kärlek och omsorg. Det är därför vi vill att du är engagerad, passionerad och nyfiken. Du vill lära ut såväl som att bli lärd.
Vi är ett ungt och sammansvetsat team från flera delar av världen - med olika språk, bakgrund och erfarenheter. Men tillsammans delar vi den stora kärleken till mat och dryck.
Välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
