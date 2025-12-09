Sommarvikarierande undersköterskor till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta med högspecialiserad vård och få värdefull erfarenhet inom akutsjukvård? Vill du dessutom arbeta på ett av Europas största universitetssjukhus? Då kan det vara dig vi söker!
Inför sommaren 2026 behöver vi stöttning i vårt arbete med att ge patienten den bästa vården.
Vi söker därför sommarvikarier till flera av våra verksamheter i Solna och Huddinge.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som undersköterska/assistent omvårdnad hos oss har du en omvårdande roll där du i de flesta fall utför patientnära arbete i en högspecialiserad vårdmiljö. Det innebär att du planerar och utför daglig omvårdnad av patienten tillsammans med övriga i vårdteamet. Arbetet varierar beroende på verksamhet och avdelning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
basal omvårdnad
omläggningar
provtagningar efter delegering
hantering av olika dränage efter delegering
kontroll av vitalparametrar
När du börjar hos oss kommer du att få en introduktion som är individuellt anpassad efter dina behov.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på våra olika teman och funktioner.
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer sjuksköterskestudenter samt läkarstudenter anställas med titeln assistent omvårdnad.
Vi söker dig som
tar eget ansvar för ditt arbete, är trygg i dig själv och förhåller dig positiv i pressade situationer.
uppskattar att arbeta i en föränderlig vardag och planerar din dag utifrån att ingen dag är den andra lik.
arbetar bra i team, hjälper kollegor och tar egna initiativ utifrån gemensamma mål.
är lyhörd inför andras behov; du känner av, lyssnar in och förmedlar information tydligt och rakt.Kvalifikationer
Behörig att arbeta som undersköterska vilket innebär att du inför sommaren 2026 uppfyller något av följande krav:
Utbildad undersköterska och kliniskt verksam som undersköterska i 6 månader på sjukhus alternativt utbildad undersköterska med 1 år som undersköterska i annan vårdverksamhet under de senaste 5 åren.
Sjuksköterskestuderande och har avslutat T4.
Röntgensjuksköterskestuderande och har avslutat T4.
Läkarstuderande och har avslutat T5.
Utbildad militär undersköterska.
Vidare är ett krav goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, nivå C1.
För att vara aktuell för ett sommarvikariat behöver du kunna arbeta minst 6 veckor mellan juni-augusti, där v.28-31 är ett krav. En högre tillgänglighet ökar dina chanser för anställning.
Information om rekryteringsprocessen
När du skickar in din ansökan har du möjlighet att önska verksamhet och arbetsort. Självklart vill vi ta hänsyn till dina önskemål i den mån det går, men observera att vi inte kan ge några garantier. Här kan du läsa mer om våra olika verksamheter!
Vi kommer primärt att utföra digitala intervjuer på Teams, men även fysiska tillfällen kan bli aktuellt beroende på verksamhet. Vi kommer börja hantera ansökningarna fr.o.m. 7e januari.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl: sommarvikarie.karolinska@regionstockholm.se
. Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mejl.
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
För att din ansökan ska bedömas komplett ska den innehålla bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller arbetsgivarintyg som styrker tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023. Notera att du som söker med arbetsgivarintyg även behöver bifoga betyg från din undersköterskeexamen för att ansökan ska bedömas komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor här.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659) här.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post via rekryteringssystemet. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
När du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
Se över dina filterinställningar för skräppost
Håll utkik i din skräppost
Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
https://www.regionstockholm.se/jobb
