Sommarvikarierande undersköterskor till äldreboende Nyckelharpan
Ta chansen - jobba med oss i sommar
Välkommen att arbeta som undersköterska på äldreboende Nyckelharpan i sommar! En möjlighet till utveckling och unik chans att lära känna Stockholms Sjukhem som arbetsgivare! Genom en arbetsmiljö som präglas av våra värdeord; engagemang, kunskap och omtanke gör vi tillsammans skillnad för våra boende och deras närstående - varje dag.
Om rollen som undersköterska
Som undersköterska arbetar du teambaserat för att tillgodose en god och personcentrerad omvårdnad genom ett individanpassat arbetssätt utifrån de boendes perspektiv. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna delaktighet, stolthet och ansvar för den verksamhet vi bedriver.
Vi söker vikarierande undersköterskor som kan arbeta minst 8 veckor under perioden juni-augusti 2026. Ange i din ansökan hur du önskar arbeta. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Om äldreboende Nyckelharpan
Nyckelharpan i centrala Upplands Väsby hittar du i ett nybyggt svanenmärkt hus med förskola i bottenplan som vi samverkar med. Inom äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem har vi en unik organisation för hälso-och sjukvårdsinsatser. Läkaren som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden i stiftelsens regi är anställd av oss. Det stärker kontinuitet och samarbete i de professionella teamen. Hos oss finns ett driv och en vilja att möta individen och erbjuda en god vård och omsorg utifrån vårt koncept Ett gott hem. Ett koncept som grundar sig i stiftelsens ändamålsparagraf från 1867.
Är du vår nya kollega i sommar?Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
utbildad undersköterska enligt riksdagens beslut om skyddad yrkestitel för undersköterskor
alternativt kvalificerar för rollen som vårdbiträde genom att vara; Sjuksköterskestuderande och avklarat termin 3 till sommaren 2026 eller läkarstuderande och avklarat termin 4 till sommaren 2026
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi söker dig som:
har en personlig mognad och är bekväm i mötet med boende och anhöriga
gillar att ta initiativ och ser lösningar istället för problem
är ansvarstagande och alltid har ett gott bemötande
kan bidra till ett god arbetsmiljö som värnar om allas lika värde
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I samband med intervju kontrolleras inlämnade uppgifter om skyddad titel mot registret i HOSP.
Ansökan och information
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ewa.svensson@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
194 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9851267