Sommarvikarierande undersköterskor till äldreboende Graninge Strand i Nacka
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
Ta chansen - jobba med oss i sommar
Välkommen att arbeta som undersköterska på äldreboende Graninge Strand i sommar! En möjlighet till utveckling och unik chans att lära känna Stockholms Sjukhem som arbetsgivare!
Vi är stolta över vårt fina äldreboende Graninge Strand. Här kan vi erbjuda dig som är både ny och erfaren undersköterska en arbetsplats där gemenskap, respektfullt bemötande och struktur är något vi värdesätter.
Om rollen som undersköterska
Som undersköterska arbetar du teambaserat för att tillgodose en god och personcentrerad omvårdnad genom ett individanpassat arbetssätt utifrån de boendes perspektiv. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna delaktighet, stolthet och ansvar för den verksamhet vi bedriver.
Vi söker vikarierande undersköterskor för perioden juni-augusti 2026 till vårt äldreboende i Saltsjö-Boo. Ange i din ansökan hur du önskar arbeta. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Om äldreboende Graninge Strand
Graninge Strand ligger fint beläget i skärgårdsmiljö i Saltsjö-Boo (Nacka) med fantastisk utsikt över Baggensfjärden. Boendet består av 54 lägenheter och erbjuder moderna, fräscha och välplanerade lokaler. Vår natursköna omgivning tillåter utevistelser året om! Hit tar du dig med buss från Slussen alternativt Gustavsbergs Centrum, från Kihls gård är det sedan en vacker promenad på 10min. För dig som kommer med bil finns möjlighet till gratis personalparkering.
Sök redan idag och utan CV!
För att stödja en kompetensbaserad rekrytering söker till oss utan CV och personligt brev. Istället besvarar du ett antal urvalsfrågor. Som en del av vårt kvalitetsarbete jobbar vi med fallavvikelser, du kommer därför även att få svara på en casefråga kring detta.
Är du vår nya kollega?Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
- utbildad undersköterska enligt riksdagens beslut om skyddad yrkestitel för undersköterskor
- alternativt kvalificerar för rollen som vårdbiträde genom att vara; Sjuksköterskestuderande och avklarat termin 3 till sommaren 2026 eller läkarstuderande och avklarat termin 4 till sommaren 2026
- goda kunskaper i svenska i tal och skriftVi söker dig som:
- har en personlig mognad och är bekväm i mötet med boende och anhöriga
- gillar att ta initiativ och ser lösningar istället för problem
- är ansvarstagande och alltid har ett gott bemötande
- kan bidra till ett god arbetsmiljö som värnar om allas lika värde
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I samband med intervju kontrolleras inlämnade uppgifter om skyddad titel mot registret i HOSP.
Ansökan och information
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef jenny.varnas@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Om Stockholms Sjukhem
Inom äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem har vi en unik organisation för hälso-och sjukvårdsinsatser. Läkaren som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden i stiftelsens regi är anställd av oss. Det stärker kontinuitet och samarbete i de professionella teamen. Hos oss finns ett driv och en vilja att möta individen och erbjuda en god vård och omsorg utifrån vårt koncept Ett gott hem. Ett koncept som grundar sig i stiftelsens ändamålsparagraf från 1867.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9731497