Sommarvikarierande trafikplanerare till samhällsbyggnadskontoret
Norrköpings kommun / Logistikjobb / Norrköping Visa alla logistikjobb i Norrköping
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb som går i linje med dina studier och samtidigt få nyttig erfarenhet inför framtiden? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Enheten Stadsmiljö och infrastruktur arbetar med att planera och beställa utrednings- och investeringsprojekt i det offentliga rummet och av infrastrukturen. Vi hanterar klimat- och miljöanpassningar, som dagvattenhantering, extrema regn och skredförebyggande åtgärder. Hos oss finns expertkunskap inom markanvändning för att säkerställa att hållbarhet, miljöhänsyn och klimatanpassning integreras i alla skeden.
Vi söker nu en semestervikarierande trafikplanerare som är nyfiken att lära sig och vill vara med och bidra!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
I rollen som sommarvikarierande trafikplanerare utför du utredningsuppdrag med syfte att skapa trygga, säkra och tillgängliga resor för våra invånare, näringsliv och besökare.
I arbetsuppgoifterna ingår att genomföra utredningar, studera relevant litteratur, följa utvecklingen i omvärlden och kartlägga nuvarande situation i staden. Detta dokumenterar du sedan i rapporter som delas med dina kollegor och verksamhet. Stor del av arbetet kommer innefattas av att ta fram nulägesanalyser samt omvärdsanalyser som sedan kan arbetas vidare från.
Du erbjuds här en varierad roll där du under kort tid har goda möjligheter att samla på dig värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrke. Denna roll passar dig som vill bidra till att utreda samhällsnyttor, där du kommer kunna analysera åtgärder inom infrastruktur sett från ett kommunalt perspektiv.
Vem är du?
Vi söker dig med en pågående eller nyligen avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom logistik eller samhällsplanering och som är intresserad av att tillämpa dina teoretiska kunskaper.
Kanske har du tidigare erfarenheter av att arbeta inom just logistik och samhällsplanering? Eller så är detta ditt första arbete inom området.
Du är en person med god datorvana och som har lätt för att sätta dig in i olika system, har du dessutom kunskap inom QGIS så är det något vi ser positivt på.
Som person är du självgående och strukturerad i ditt arbete. Du är lösningsorienterad och har förmåga att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår på ett flexibelt sätt.
Du har en god samarbetsförmåga, är tydlig i din kommunikation, engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt med fokus på kvalitativt resultat.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Särskild visstidsanställning på heltid
Längd på anställning: 15 juni - 7 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 februari
Kontakt: Trafikplanerare och handledare Louise Jensen: louise.jensen@norrkoping.se
eller Enhetschef Cecilia Eriksson: cecilia.eriksson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9705740