Sommarvikarierande socialpedagog sökes till Ängbyvägen HVB
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Knivsta Visa alla behandlingsassistentjobb i Knivsta
2026-02-26
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Knivsta
, Österåker
, Västerås
, Stockholm
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Om Viljan Ängbyvägen
HVB verksamhet belägen i centrala Knvista.
Inriktning barn & unga med neuropsykiatrisk, psykiatrisk och eller intelektuell funktionsnedsättning.
Om rollen som sommarvikarierande socialpedagog
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Rollen som vikarierande socialpedagog innebär att planera, genomföra och följa upp pedagogiska och behandlande insatser utifrån individens behov. Du har ansvar för dokumentation och kommunikation som rör klienten.
Arbetet bygger på att skapa trygga relationer, motivera till förändring och stärka individens förmåga till självständighet. Det ingår att dokumentera insatser och delta i planeringsmöten och utvecklingsarbete. Du agerar som en förebil och trygg vuxen för klienten och fokus är på att främja strategier som utvecklar klienten i en positiv riktning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Föebyggande arbete med riskbedömning och planering
Dokumentation och rapportering
Genomförande av strukturerade samtal och behandlingslektioner
Alliansskapande närvaro och uppsikt Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlingspedagog.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Meriterande:
Relevant arbetserfarenhet till målgruppen
KOBTIVA utbildad
Samtalsmetodik utbildad
MI
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog
Anställningsform: Vikariat
Arbetstid: Dag/Kväll/Helg- rullande schema med sovande jour.
Tillträde: Juni-2026
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare digitala utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag [infoga datum) men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef Cornelia Roudette, email: cornelia.roudette@viljan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7298143-1862805". Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Ängbyvägen 9 (visa karta
)
741 30 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viljan Kontakt
Cornelia Roudette cornelia.roudette@viljan.se Jobbnummer
9765172