Sommarvikarierande sjuksköterskor till palliativa avdelningen
2026-01-21
Vill du ha ett roligt och självständigt arbete och vara en del av ett härligt gäng? Just nu söker vi sjuksköterskor som vill vikariera under sommaren - ett perfekt tillfälle att prova på hur det är att arbeta på en palliativ vårdavdelning.
Vården hos oss är personcentrerad och vår värdegrund vilar på patientmötet, delaktighet, medarbetarskap, nära ledarskap samt arbetsglädje. Vi arbetar i multiprofessionellt team, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysio- samt arbetsterapeuter. Tillsammans har vi ett arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet för både patient, närstående och medarbetare. Till vår hjälp har vi regelbundna besök av diakon från sjukhuskyrkan, volontärer och clownmedicin.
Vi finns i ljusa nyrenoverade lokaler med 24 vårdplatser i Solberga.
Närstående får vistas på avdelningen dygnet runt. Vi vårdar personer som är 18 år och äldre med olika diagnoser, de vanligaste diagnoserna är cancer, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar där personerna har en begränsad återstående livstid. Personerna kan ha aktiva behandlingar för att bromsa förloppet, symtomlindra och/eller öka livskvaliteten. Med en helhetssyn på människan är vårt fokus på att skapa trygghet dygnet runt för patienten och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi strävar varje dag efter en arbetsplats med alla medarbetares lika värde och där du som medarbetare är välkommen med förbättringsförslag och där dina åsikter spelar en stor roll i det framtida arbetet. Vi eftersträvar ständig kompetensutveckling.
Vi har ett nära samarbete med våra ASIH-team som finns i Solberga, Handen, Nacka och Långbro park
ASIH Stockholm Södra är en regiondriven verksamhet med lång erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård och är en av Sveriges största ASIH- verksamheter (avancerad sjukvård i hemmet). Inom verksamheten bedrivs forskning, utbildning och utveckling inom olika områden.
Medicintekniska moment är vanligt förekommande. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare.
Läs mer om oss på www.asih.regionstockholm.se
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande då vi är en specialiserad palliativ enhet. Du har möjlighet att utvecklas och få en bred medicinsk kompetens. Sedvanliga palliativa insatser såsom medicinering, såromläggning, omvårdnad, provtagning, hantering av olika infarter, dränage och läkemedelspumpar. Hålla stödjande samtal och arbeta tvärprofessionellt med hela vårdteamet ingår i det dagliga arbetet. Tillsammans med multiprofessionella team är du med och ansvarar för patienternas vårdplanering, behandling och omvårdnad.
Anställningsform:
Semestervikariat dag/natt på deltid eller heltid. Vi söker även dig som är intresserad av en timanställning och som vill arbeta på helger.
Heltidsmåttet hos oss är 38,15 timmar/vecka och 32,20 timmar/vecka vid nattarbete. Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll samt helg och vid behov natt. Det finns möjlighet till flexibilitet kring schemaläggning och möjlighet till flexibel tjänstgöringsgrad.
Vi erbjuder:
Hos oss får du vara en del av ett team som präglas av arbetsglädje och öppenhet. Vi är en arbetsplats som strävar efter alla medarbetares lika värde och där dina åsikter spelar en stor roll för vårt framtida arbete. Vi strävar ständigt efter kompetensutveckling och kunskapsöverföring. Hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, flextidsavtal, fri sjukvård (ej timanställda) och pensionsavtal. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med avancerad sjukvård och som kan se, lyssna in patientens individuella önskemål och kan möta anhöriga i svåra situationer. Du ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom t ex palliativ vård, onkologi, akutsjukvård eller intensivvård men även du som är grundutbildad är välkommen. Att möta svårt sjuka patienter och deras närstående kräver personlig mognad och trygghet i din yrkesroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter högt egenskaper som ansvarskännande, självständighet, ödmjukhet, trygghet, nyfikenhet, respektfullhet och kommunikativ förmåga.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
