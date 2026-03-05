Sommarvikarierande sjuksköterskor sökes till Ockelbo kommun
Ockelbo kommun, Hemsjukvården / Sjuksköterskejobb / Ockelbo Visa alla sjuksköterskejobb i Ockelbo
2026-03-05
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ockelbo kommun, Hemsjukvården i Ockelbo
Ockelbo kommun är en Plats att växa och vi som arbetar här värnar om våra medborgare och att ständigt utveckla kommunen. Vår vision är att vara en attraktiv arbetsgivare och att vi som arbetar här är stolta och engagerade i våra arbeten. En viktig framgångsfaktor tror vi är att skapa samma möjligheter att växa för våra medarbetare som för våra medborgare och i vår lilla kommun med ca. 500 medarbetare finns det möjligheter att göra skillnad - på riktigt! Här arbetar alla verksamheter i närhet till varandra och med korta beslutsvägar blir delaktighet och möjlighet att påverka en naturlig del i vardagen.
Vi erbjuder alla våra månadsanställda medarbetare olika förmåner bl.a. möjlighet att semesterdagsväxla så beroende på ålder kan du ha upp emot 37 semesterdagar på ett år. Vi har även 2 000 kr i friskvårdsbidrag varje år samt tillgång till Falck Personalstöd. För oss är det också viktigt att alla medarbetare har möjlighet att kunna förena arbetsliv med privatliv.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Ockelbo kommun söker nu en sjuksköterskor/distriktssköterskor för sommarvikariat till Hemsjukvården.
Du arbetar i en mindre Hälso- och sjukvårdsorganisation som bemannar hemsjukvården, särskilt boende samt LSS-verksamheter i Ockelbo kommun. Verksamheten består av en sammanhållen arbetsgrupp innehållande Distriktssköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeut, Rehabassistent, Fysioterapeut och Undersköterska.
Du ansvarar för att bedöma, planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser samt dokumentation av dessa.
I hemsjukvården arbetar merparten av sjuksköterskorna och distriktssköterskorna i skift som innefattar dag, kväll och helg. I hemsjukvården arbetar även sjuksköterskor som tjänstgör nattetid. Under s.k jourtid dvs kväll, natt och helg arbetar en tjänstgörande sjuksköterska i gott samarbete med övrig omvårdnadspersonal i kommunen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska. Adekvat vidareutbildning t.ex distriktssköterska eller demenssjuksköterska samt erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt på att du är ansvarsfull, har god kommunikativ förmåga, kan arbeta självständigt och tillsammans med andra i team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav för anställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Inom Ockelbo kommun finns ett politiskt beslut om att utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bor du utanför Ockelbo?
Det är närmare än du tror; med X-trafik tar det 22 minuter från Gävle, 35 minuter från Sandviken och 35 minuter från Bollnäs att komma hit.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C244809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbo kommun
(org.nr 212000-2288) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ockelbo kommun, Hemsjukvården Kontakt
Enhetschef hemsjukvården
Linn Enqvist linn.enqvist@ockelbo.se 070 590 99 48 Jobbnummer
9779300