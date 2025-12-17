Sommarvikarierande sjuksköterska till geriatriken
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
Söker du ett sommarvikariat och vill lära känna Stockholms Sjukhem? Varmt välkommen att söka dig till en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi bedriver sjukvård och omsorg utan vinstsyfte. Nu söker vi dig som vill arbeta på vår geriatriska enhet på Kungsholmen eller Bromma. Ta chansen - hos oss får du utveckla din kompetens vid sidan av trygga, professionella och erfarna kollegor.
Om rollen som sjuksköterska
Att arbeta som sjuksköterska kräver ett bra och nära samarbete med kollegor. Arbetet är mycket självständigt även om vi på Stockholms Sjukhem värnar om teamarbetet som innefattar paramedicin, undersköterska, läkare och sjuksköterska. Du som sjuksköterska är arbetsledande och tillsammans med undersköterska utför ni basal och specifik omvårdnad, förebygger risker och hanterar akuta situationer.
I ditt arbete möter du allmängeriatriska patienter med olika diagnoser så som frakturer, stroke och/eller infektioner. Vårdtiderna är korta med fokus på trygg utskrivningsplanering. Intag av patienter sker dygnet runt. Du har alltid nära stöd i dina kollegor och chef men arbetets art bygger på att du ska kunna fatta egna beslut och agera självständigt om situationen kräver. På avdelningen finns medicintekniska och digitala hjälpmedel. Läkare tillgänglig dygnet runt.
Vi söker dig som vill arbeta dag/kväll eller natt. I tjänsten ingår helgtjänstgöring.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Är du studerande vid tiden för ansökan så ska du vara examinerad till sommaren 2026 för att kvalificera.Krav för tjänsten:
- Erfarenhet av slutenvård, geriatrik är meriterande.
- Du är trygg och självständig i din roll som sjuksköterska.
- Ditt bemötande är mjukt och respektfullt och du har en förmåga att på ett naturligt sätt etablera en god relation till patient och närstående.
Har du erfarenhet av journalsystemet TakeCare och LifeCare är det meriterande.Tjänsten är heltid (37tim/vecka för dag/kväll och 32,2tim/vecka för nattjänst) juni - aug men självklart vill vi att du också ska få njuta av sommaren. Därför planerar vi ett schema tillsammans som öppnar upp för fina lediga sommardagar. Önskar du börja arbeta extra redan nu så kan vi erbjuda den möjligheten. Lön och tillträde efter överenskommelse.
Mer information och ansökan
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras de av enhetschef Elisabet Föll (Kungsholmen) tfn 08-12281606 alternativt enhetschef Charlotte Borglin (Bromma) tfn 08-12281050. Urvalet hanteras löpande med viss fördröjning med anledning av jul- och nyårshelgerna.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom geriatrik, rehabilitering, palliativ vård och
äldreomsorg. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
