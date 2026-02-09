Sommarvikarierande sjuksköterska till äldreboende Graninge Strand i Nacka
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-02-09
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Nacka
Ta chansen - jobba med oss i sommar
Välkommen att arbeta som sjuksköterska på äldreboende Graninge Strand i sommar! En möjlighet till utveckling och unik chans att lära känna Stockholms Sjukhem som arbetsgivare!
Vi är stolta över vårt fina äldreboende Graninge Strand. Här kan vi erbjuda dig som sjuksköterska en arbetsplats där gemenskap, respektfullt bemötande och struktur är något vi värdesätter.
Om rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig och arbetar tillsammans med hela teamet för att tillgodose en god personcentrerad omvårdnad med individen i centrum. I din roll handleder du vård- och omsorgspersonal i det dagliga arbetet. Det innebär att också utbilda och vara delaktig i verksamhetens kompetensutveckling inom HSL.
Vi söker vikarierande sjuksköterskor för perioden juni-augusti 2026 till vårt äldreboende i Saltsjö-Boo. Ange i din ansökan hur du önskar arbeta. Tillträde och lön enligt överenskommelse. Arbetet innebär dagtjänstgöring.
Om äldreboende Graninge Strand
Graninge Strand ligger fint beläget i skärgårdsmiljö i Saltsjö-Boo, Nacka, med fantastisk utsikt över Baggensfjärden. Boendet består av 54 lägenheter med enheter för somatik och demens och erbjuder moderna, fräscha och välplanerade lokaler. Vår natursköna omgivning tillåter utevistelser året om! Hit tar du dig med buss från Slussen alternativt Gustavsbergs Centrum, från Kihls gård är det sedan en trevlig promenad på 10min. För dig som kommer med bil finns möjlighet till gratis personalparkering.
Inom äldreomsorgen har vi en unik organisation för hälso-och sjukvårdsinsatser. Läkaren som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden i stiftelsens regi är anställd av oss. Det stärker kontinuitet och samarbete i de professionella teamen.
Kvalifikationer
- legitimerad sjuksköterska
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- erfarenhet av äldreomsorg
I samband med intervju kontrolleras inlämnade uppgifter om legitimation mot registret i IVO.
Vi söker dig som:
- är trygg i din roll som sjuksköterska
- är utvecklingsinriktad och vill vara med och påverka framtiden äldreomsorg samt bygga vidare på en framgångsrik verksamhet tillsammans med andra engagerade kollegor
- har en vilja att bidra till en god arbetsmiljö som värnar om allas lika värde
- har en samarbets- och kommunikationsförmåga då vi i grunden tillämpar ett teambaserat arbetssätt
- kan verka självständigt när situationen kräver, det innebär att ta egna initiativ, känna ansvar och agera lösningsorienterat på egen hand när du stöter på utmaningar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och information
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta anna.lindberg@stockholmssjukhem.se
.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Om Stockholms Sjukhem
Inom äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem har vi en unik organisation för hälso-och sjukvårdsinsatser. Läkaren som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden i stiftelsens regi är anställd av oss. Det stärker kontinuitet och samarbete i de professionella teamen. Hos oss finns ett driv och en vilja att möta individen och erbjuda en god vård och omsorg utifrån vårt koncept Ett gott hem. Ett koncept som grundar sig i stiftelsens ändamålsparagraf från 1867.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9731540