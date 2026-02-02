Sommarvikarierande kyrkogårdsvaktmästare Degeberga-Everöds församling
Degeberga-Everöds församling söker sommarvikarierande kyrkvaktmästare till sommaren 2026.
I tjänsten som kyrkvaktmästare ingår arbetsuppgifter såsom gräsklippning, trimning, ogräsrensning, häckklippning och vattning m.m. Utöver sedvanligt kyrkogårdsarbete ingår även fastighetsskötsel, såsom städning och enklare målning.
Du ingår i ett trevligt, erfaret och kompetent arbetslag bestående av 15 anställda, därav fem ordinarie vaktmästare. Församlingen har åtta kyrkor och tio kyrkogårdar där du kan komma att arbeta på flera av dem.
Då du kommer att ha kontakt med kyrkogårdsbesökare behöver du vara öppen, inkännande och tillmötesgående. Arbetet i övrigt kräver initiativförmåga, noggrannhet, ansvarstagande, samarbetsvilja och en god fysik då arbetet främst sker utomhus.
Tidigare erfarenhet av skötsel av kyrkogårdar, parker eller liknade grönyteskötsel är meriterande liksom maskinvana. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid
Du behöver vara minst 19 år för att söka tjänsten.
Körkort lägst klass B och tillgång till egen bil är ett krav. Du behöver ha tagit körkort vid datum för anställningsintervjun.
För frågor kontakta kyrkogårds- och fastighetsansvarig Niklas Håkansson,
E-postadress: niklas.hakansson@svenskakyrkan.se
Telefon: 044-35 51 20
Intervjuer och eventuella anställningar kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen att söka tjänst hos oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: degeberga-everods.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degeberga-Everöds församling
(org.nr 252004-7750)
Skaddevägen 8A (visa karta
)
297 31 DEGEBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pastorsexpedition Kontakt
kyrkogårds- och fastighetsansvarig
Niklas Håkansson niklas.hakansson@svenskakyrkan.se 044-35 51 20 Jobbnummer
9718793