Sommarvikarierande Chaufförer (C/CE-körkort) Grönsakshallen Hässleholm!
2026-02-11
Välkommen till Grönsakshallen Sorunda, där vår passion för mat och hållbarhet formar inte bara vår verksamhet utan även samhället vi är en del av. Hållbarhet är inte bara en trend för oss, det är en central del av vår strategi. Tillsammans är vi en kraft som strävar efter att göra verklig skillnad, och med starka ägare har vi möjligheten att vara pionjärer inom hållbar utveckling.
Varför Grönsakshallen Sorunda?
Vi letar efter sommarvikarierande chaufförer med C eller CE-körkort, som delar vår passion för frukt och grönt och har en förståelse för vikten av att leverera varor med omsorg och kvalitetstänk till våra kunder. Ditt uppdrag som chaufför är lika viktigt som det är säkert: att
se till att varje leverans av frukt och grönt sker på ett professionellt sätt och håller högsta standard. Vi strävar ständigt efter att överträffa
förväntningar och håller en hög standard när det gäller vår leveranskedja. Vi tror på att stötta varandra och dela kunskap. Hos oss får du
inte bara ett jobb utan en plattform för att växa och lära dig mer om transport och distribution varje dag.
Vad krävs av dig?
• Innehav av C eller CE-körkort, giltigt yrkeskompetensbevis och digitalt förarkort är ett krav.
• Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter, kanske från vår bransch och/eller från transport- och
logistiksektorn.
• Att vara noggrann är inte bara en egenskap, det är en livsstil.
• Du brinner för att ha ordning och reda och för att utföra ditt arbete på ett metodiskt sätt.
• Du gillar att möta människor och att vara serviceinriktad.
• Vi välkomnar och uppmuntrar mångfald. Oavsett bakgrund, kön eller erfarenhet, så länge du delar vår passion är du den vi letar efter.
• Du har en god språkkänsla och kan kommunicera effektivt på svenska, vilket gör att du smidigt kan hantera arbetsuppgifterna, från
att tolka leveransinstruktioner till att säkerställa korrekt hantering av varor.
Vad kan du förvänta dig?
• Ett rörligt och fysiskt arbete med ansvar för att leverera frukt och grönt till våra kunder.
• Du kommer vara på vägarna och vara en viktig länk i vår leveranskedja.
• Ett självständigt arbete där du kan påverka både dina kunders vardag som din egen.
• Ett engagerat team och en familjär arbetsmiljö. Vi är inte bara kollegor, vi är ett team som hjälper och stöttar varandra.
• Förmåner som gör skillnad. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder förmåner som friskvårdsförmåner, frukostmacka, förmånsportalen Benify och fina rabatter på våra produkter.
Tjänsten
Sommarvikariaten som vi kan erbjuda är främst på heltid. Schemat är varierande med olika arbetstider och kan inkludera helger. Anställningen löper från juni till augusti 2026.
Hur ansöker du?
Om detta låter som din drömroll, ta chansen och ansök nu! Vi går igenom ansökningar löpande och sista ansökningsdag är 30 mars 2026.
Vår rekryteringsprocess innefattar tester och bakgrundskontroll, och vi ser fram emot att lära känna dig. För oss är det viktigt att med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställning.
Vid frågor kontakta Jeanette Sjöstrand, jeanette.sjostrand@gronsakshallen.se
.
Varmt välkommen till Grönsakshallen Sorunda! Ersättning
Fast timlön och ersättningar enligt Lager- och e-handelsavtalet. Friskvårdsbidrag, frukostmacka, personalköp mm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda AB
(org.nr 556263-6810) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grönsakshallen Sorunda Kontakt
Jeanette Sjöstrand jeanette.sjostrand@gronsakshallen.se Jobbnummer
9737728