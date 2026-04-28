Sommarvikarierande Butikssäljare sökes till Mekonomens butik i Härnösand!
Vi vill anställa fantastiska personer vars passion och affärsmannamässiga driv bidrar till vår framgång! Vill du bli Mekonomens främsta ambassadör och varumärkesbärare?
Vi söker dig som är serviceinriktad och har en drivkraft att vilja lära sig. Kunskap om bilens reservdelar är meriterande. Som butikssäljare arbetar du gentemot privatkunder och verkstadskunder för att självständigt och framgångsrikt sälja in våra produkter. Du vill jobba nära kunden, engagera dig i mötet och har viljan att ge det lilla extra för att skapa långsiktiga kundrelationer. Du är en uppskattad och flexibel lagspelare som gillar att arbeta i team och bidra till helheten.
Stämmer ovan in på dig? Då är det dig som vi söker till vår butik i sommar!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försäljning mot både verkstadskunder och privatkunder både på vardagar och helger
Via telefon serva våra verkstadskunder samt leverera produkter enligt verkstadskundens beställning
Hålla ordning och reda samt fronta produkterna i butiken
Hjälpa kunden med enklare montering
Köra ut reservdelar och förbrukning med budbil
Aktivt arbeta med merförsäljning på plats vid kundbesöken
Sälja in förbrukningsvaror och sortiment till verkstäderna och sköta eventuell påfyllnad
Säkerställa att returer från kunden tas med tillbaka till butiken och behandlas på korrekt sätt
Vi söker dig som har
Har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, meriterande med fordonsteknisk inriktning
Erfarenhet och kompetens från liknande bransch
Fordonsintresse
Engagerad, ansvarsfull och serviceminded
Positiv inställning och lösningsorienterad
Förmåga att kunna uttala sig i såväl tal som skrift på svenska
Datorvana
B körkort
ÖVRIGTAnställningsform: Semestervikariat 100% i juni, juli & augustiLön: Lönesättning enligt kollektivavtalStart: Enligt överenskommelsePlacering: Härnösand
Låter detta intressant är du varmt välkommen in med din ansökan. Ansökningar kommer att hanteras löpande varvid eventuell anställning kan komma att ske innan annonstiden har gått ut.
För oss som arbetar på Mekonomen är mångfaldsfrågor en del av vår vardag. Vi strävar därför efter en högre representation av medarbetare med internationell bakgrund, en jämnare könsfördelning och en åldersstruktur som på bästa sätt representerar våra kunder. Vi är mycket stolta över vårt senaste resultat i medarbetarundersökningen som är 4.5 av 5 på området Mångfald och inkludering.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC).
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meko Sales AB
