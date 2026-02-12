Sommarvikarierande behandlingspedgoger sökes till Viljan HVB Hemmet Berg
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Stenungsund Visa alla behandlingsassistentjobb i Stenungsund
2026-02-12
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Stenungsund
, Göteborg
, Vårgårda
, Kungsbacka
, Falköping
eller i hela Sverige
Om Viljan Hemmet Berg
Viljan Hemmet Berg är ett tryggt och hemtrevligt boende i ett vackert rött trähus från tidigt 1900-tal. Verksamheten riktar sig mot flickor i åldern 14-20 år med psykosocial problematik och/eller socialt nedbrytande beteende.
Viljan Hemmet Berg ligger i norra delen av Stenungsunds kommun i tätorten Ödsmål, ca 5 km utanför Stenungsund.
Nu ser vi fram emot att välkomna semestervikarier till oss på Viljan Hemmet Berg! Du kommer att arbeta som timvikarie vid behov. Möjlighet till visstidsanställning kommer att finnas. Hos hos har vi dygnstjänstgöring vilket innebär långa arbetspass.
Om rollen som vikarierande behandlingspedagog
Arbetsuppgifterna för tjänsten kretsar kring ansvaret att stötta ungdomarna i deras dagliga liv och personliga utveckling utifrån en aktuell vårdplan. Arbetet är en kombination av ett stöd och vägledningsarbete, dokumentation och rapportering, praktiskt stöd och aktivitetssamordning, samarbete med vårdnadshavare och myndigheter. Tillsammans med oss arbetar du i team och ansvarar för att skapa en trygg och strukturerad miljö för ungdomarna
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Dagligt stöd och bemötande enligt ungdomarnas behov samt genomförandeplaner.
Kontakt med vårdnadshavare, socialtjänst, andra för ungdomen viktiga kontakter.
Daglig dokumentation.
I ett hushåll vanligt förekommande sysslor såsom matlagning och städuppgifter.
Planering och genomförande av aktiviteter.
Bilkörning med och för ungdomar vid diverse ärenden och aktiviteter. Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Erfarenhet eller utbildning inom relevant område
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Meriterande:
Utbildning såsom behandlingspedagog, socialpedagog 180 HP eller 400 YH
Annan likvärdig utbildning
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingspedagog/ behandlingsassistent
Anställningsform: Visstidsanställning/vikariat
Tjänstgöringsgrad: 50-100%
Arbetstid: Dygnstjänstgöring (dag, kväll, sovande jour), enstaka kortare pass kan förekomma.
Tillträde: April-Juni.
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 260419 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Therese Nilsson verksamhetschef 0709-290705, Hannah Segvall 0706-804822 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219143-1839513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Hemmet Berg 430 (visa karta
)
444 95 ÖDSMÅL Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9739747