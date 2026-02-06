Sommarvikarierande avdelningsfarmaceut till vårdavdelning
2026-02-06
Verksamhetsområde läkemedel och farmaci
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Läkemedel och farmaci utgör Akademiska sjukhusets sjukhusapoteksfunktion och består av enheterna Läkemedelsförsörjning, Läkemedelsberedning, Klinisk farmaci och Avdelningsfarmaci. Inom enheten avdelningsfarmaci arbetar ett 30-tal apotekare, receptarier och tekniker med uppgifter som att beställa läkemedel, sköta läkemedelsförråd, iordningställa läkemedel samt vara ett kompetensstöd för vårdpersonal och patienter i läkemedelshanteringsfrågor.
Ditt uppdrag
Du kommer att tillhöra enheten avdelningsfarmaci och ha ditt vikariat på Akademiska sjukhuset där du ingår i en grupp bestående av apotekare, receptarier och apotekstekniker. Arbetet är förlagt på vårdavdelning och du jobbar som en del av vårdteamet. Du kommer att vara ansvarig avdelningsfarmaceut under sommaren, vilket innebär att du ansvarar för bl. a att avdelningen har läkemedel som vården av de inneliggande patienterna kräver, ev. visst iordningsställande av intravenösa läkemedel och att det råder en god struktur och ordning i läkemedelsrummet.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Du som söker är receptarie, gärna med beredningskompetens eller apotekare. Tidigare erfarenheter som arbetsgivaren bedömer vara relevanta så som att jobba i team i vårdnära arbete, arbeta på sjukhus eller på dosapotek eller med kvalitetsarbete kan vara meriterande.
Kurser inom klinisk farmaci och ett intresse för blandbarhetsfrågor och iordningsställande av intravenösa läkemedel kan vara meriterande.
Din kompetens
Du tar initiativ, planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor, är lyhörd och drivs att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är stabil även vid hög arbetsbelastning, arbetar strukturerat och prioriterar rätt saker. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse och en vilja och förmåga att hjälpa andra. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper som kan bidra till gott samarbete med avdelningens personal och verksamhet så som god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat under sommarmånaderna. Avdelningar som är aktuella är bland annat geriatriken och akutmottagningen. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Enhetschef Karin Tagesson, 018-611 65 33
Biträdande enhetschef Ellinor Flarup, 018-611 25 32
Facklig företrädare, Caroline Arrhenius 0706-11 44 07
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
