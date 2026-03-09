Sommarvikarierande arbetsterapeut sökes till rehabenheten i Eslövs kommun
2026-03-09
Vill du bli en del av oss på rehabenheten som jobbar nära kommunens medborgare och verkligen gör skillnad för den enskilde individen? Då är du varmt välkommen med din ansökan
Ditt uppdrag
Som arbetsterapeut inom rehabenheten i Eslöv har du ett övergripande rehabiliteringsansvar och skapar viktiga förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt genom bland annat rehabilitering, träning och hjälpmedelsförskrivning. I ditt ansvar ligger att bedöma rehabiliteringsbehov, rekommendera lämplig träning och vid behov hitta kompensatoriska hjälpmedel samt handleda och instruera omsorgspersonal.
Du har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier i vårdkedjan, exempelvis fysioterapeuter / sjukgymnaster, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, enhetschef och interna och externa kollegor. Gemensamt arbetar vi för att skapa en helhetslösning för individen. Du medverkar vid teamträffar, vårdplanering och omvårdnadsträffar utifrån individens behov. Du deltar i utvecklingsarbetet inom enheten och med övriga yrkeskategorier i teamet.
Din erfarenhet
Vi ser att du som söker har:
• svensk yrkeslegitimation som arbetsterapeut
• B-körkort för manuell växellåda
• god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift eftersom dokumentation ingår i arbetet
Meriterande är:
• om du har tidigare erfarenhet av arbete som arbetsterapeut och även har erfarenhet av multiprofessionellt arbete i kommunal verksamhet
Är det här du?
Som person ser vi att du är:
• strukturerad och arbetar enligt en tydlig process där du organiserar och planerar ditt arbete väl efter verksamhetens behov
• hänsynstagande och har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn
• flexibel och kan ta ärenden inom olika delar av det kommunala rehabiliteringsarbetet
Vi erbjuder
Du kommer att bli tilldelad en mentor och ha ett nära samarbete med legitimerade kollegor som gärna introducerar och stödjer dig som ny medarbetare i verksamheten. Vi erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och ansvarsfullt arbete i en bra och trevlig arbetsgrupp med möjlighet till egen utveckling.
Om arbetsplatsen
Kommunens rehabenhet har som uppgift att bedriva rehabilitering för personer som på grund av funktionsnedsättning eller omvårdnadsbehov inte kan ta sig till primärvårdens rehabilitering. Hos oss finns fysioterapeuter och arbetsterapeuter som utreder och bedömer rehabiliteringsbehovet. I rehabenheten ingår även rehabassistenter. Vi har våra lokaler centralt i Eslöv med gångavstånd till tågstationen. Dessa lokaler delar vi med kommunens sjuksköterskor och en del av hemvården.
Arbetsterapeuter i Eslövs kommun har ett nära tvärprofessionellt samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer. Här i Eslöv finns även en medicinsk ansvarig för rehabilitering, MAR.
Vi arbetar ständigt med förbättringar för framtiden.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Eslövs kommun begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar av medarbetare som ska arbeta i brukares hem. Belastningsregistret beställer du här:
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Vi rekommenderar att du väljer att få utdraget skickat till din digitala brevlåda för snabbare hantering.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
